Oswaldo Sánchez repudiado por aficionados de Atlas y Chivas por felicitar a los rojinegros

El exportero de Atlas, América, Chivas y Santos, Oswaldo Sánchez, felicitó a los rojinegros en su 109 aniversario, pero en lugar de que el detalle fuera bien recibido, resultó todo lo contrario, pues los aficionados atlistas y de Chivas se fueron con todo contra él para calificarlo hasta de “mercenario”.

El mundialista en Alemania 2006 bajo los tres postes de la selección de México creyó que su gesto sería tomado con agrado por los usuarios de la red social X al resaltar que era producto genuino de la cantera rojinegra, pero su publicación cayó como balde de agua frío por los seguidores de los Zorros como de las Chivas.

El @AtlasFC me dio la oportunidad de comenzar mi carrera y forjar mi carácter como portero.



“El @AtlasFC me dio la oportunidad de comenzar mi carrera y forjar mi carácter como portero. ¡Feliz 109 aniversario!”, fue lo que escribió Oswaldo a través de su cuenta de ‘X’, generando una oleada de reacciones desaprobatorias por los seguidores del cuadro del paradero como del Rebaño Sagrado.

El exguardameta rojinegro, americanista, rojiblanco y lagunero, creyó al parecer que el comentario sería bien recibido por los seguidores de Atlas, pero en lugar de eso recibió una andanada de críticas e inclusive con calificativo muy fuertes al considerar que en su trayectoria no pudo mantener una identidad con alguno de los colores de los equipos tapatíos que portó en su carrera.

“El peor error en 109 años del Atlas fue debutarte, portero malo y mercenario”, “Y por eso esta escoria jamás será leyenda del Club Deportivo Guadalajara”, “Eres un cínico, aun estando en Santos te burlabas de los aficionados y del club cada que podías, más estando en el odiado rival, neta mejor cállate mercenario traidor”, fue el tenor de los comentarios que se manejaron en redes sociales.

A Oswaldo también le profirieron esta clase de publicaciones después de su felicitación: “Sí, pero te fuiste al odiado rival. ¿En dónde está ese amor a los colores?”, “Oswaldo borra esto, por favor”, “Cómo tratarse primero de ‘mi yo’… Las felicitaciones son lo de menos”, “Vomitiva esta publicación”, “Mercenario”, “Ni andes diciendo, qué pena que hayas salido de ahí. ¡Nefasto!”, “Esa felicitación es más falsa que el abrazo de suegra”.

El exportero nacional apareció en el profesionalismo en la Primera División con el Atlas el 30 de octubre de 1993 a los 20 años. Posteriormente defendió el jersey del América de 1996 a 1999, para regresar a tierras tapatías con las Chivas y durar con ellos por siete años y medio, sumando el título del torneo Apertura 2006 y finalmente con Santos Laguna del 2007 al 2014 en donde se consagró en los campeonatos Clausura de 2008 y 2012.

