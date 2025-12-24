El “Pollo” Briseño y Dieter Villalpando reviven añejo pleito que tuvieron en Chivas

Dieter Villalpando y Antonio “Pollo” Briseño volvieron a ser tendencia en las redes sociales al revivir el pleito que sostuvieron hace cuatro años cuando jugaban con las Chivas y tuvieron una corta, pero beligerante discusión y que todo mundo creía que había quedado en el olvido.

Ahora el nuevo capítulo de esta disputa se debió a una publicación que realizó el portal Mediotiempo donde se destaca la celebración del zaguero de los Diablos Rojos del Toluca, el “Pollo” Briseño en su coronación en el torneo Apertura 2025, donde el jalisciense presumió su medalla de campeón, no obstante que no fue un jugador constante en la alineación del técnico Antonio Mohamed.

AGÁRRENLOS, QUE SE ESTÁN PELENADO… ¡OTRA VEZ! 🤯



Revivieron el viejo cruce que Dieter Villalpando y 'Pollo' Briseño tuvieron en 2021, pero se engancharon otra vez en redes sociales 💥🔥



Los antecedentes

Este nuevo episodio tiene su origen en el entrenamiento de las Chivas cuando ambos militaban bajo el mando de Luis Fernando Tena y en un episodio de la serie del Guadalajara que transmitió la empresa Amazon y donde ambos se hicieron de palabras.

En uno de los episodios se puede observar al Pollo molesto, yendo a encarar a un Villalpando, que se burlaba de él diciéndole que ‘era muy malo’ con una actitud bromista, aunque el defensa no lo interpretó así.

“Soy malo y lo que quieras, pero al menos meto huevos, cabrón. Tú ni eso tienes”, se vio decirle al Pollo a Villalpando.

Nuevo capítulo de la disputa

Ahora de nueva cuenta, la escena volvió a viralizarse y llevó a que se diera un corto, pero encendido intercambio de mensajes entre ambos, donde Briseño atacó y presumió su medalla de campeón ante su excompañero, encendiendo las redes.

Villapando, quien llegó a ser uno de los jugadores más prometedores en el futbol mexicano, lanzó la pregunta: “¿Y qué cambió?”, mientras que el Pollo reviró con el comentario “Saludos, hermano”, el cual acompañó con una medalla de ganador.

¡HAY TIRO!

En redes sociales revivieron la pelea entre Dieter y el Pollo en Chivas, y en un posteo en IG, ambos jugadores se volvieron a tirar, aunque ahora Briseño presume haber sido Bicampeón con Toluca, mientras Villalpando quedó fuera de Bravos de Juárez.

Esta disputa demostró claramente que el ambiente en el vestidor de las Chivas en esa época no era muy agradable y que al final la lucha de egos terminó por afectar el rendimiento en el terreno de juego del cuadro tapatío.

