“A Chivas le falta de competencia interna”: Antonio “Pollo” Briseño

Antonio “Pollo” Briseño, exjugador del Guadalajara hizo una importante revelación de los males que aquejan a Chivas desde hace tiempo y que les ha impedido ser campeones en los últimos ocho años, basando como gran problemática la falta de competencia interna en el plantel del Rebaño Sagrado.

En charla para el Podcast ‘Futbol de Cabeza’ ‘Pollo’ Briseño señaló que la falta de esa lucha por la titularidad dentro del plantel con base mexicana, hace que la problemática del plantel se haya recrudecido, lo cual no pasa en un equipo donde hay extranjeros, pues eso obliga a los jugadores mexicanos a redoblar esfuerzos para no ser relevados por este tipo de jugadores.

“En cualquier equipo si no rindes de cierta manera te pueden sustituir, en Guadalajara es un poco diferente porque se juega con puro mexicano, yo no quiero decir que se relaja el jugador, pero tú sabes que la competencia es lo más importante”

Briseño expuso que la falta de material humano mexicano del cual se nutre Chivas hace que los jugadores no tengan esa preocupación o presión de ser relevados por falta de esfuerzo o capacidad en la cancha.

“En Chivas es difícil contratar jugadores, no es un secreto. Si a cualquier equipo le cuesta dos, a Chivas le cuesta seis o siete, entonces sabes que es más complicado que tu ciclo o tus oportunidades desaparezcan”.

Aseguró que el problema de Chivas es que para pelear por tener una base como la de América, Cruz Azul, Monterrey o Tigres, “Qué en cada temporada tenga que gastarse 30 o 40 millones de dólares en reforzar al equipo con puros jugadores mexicanos. Ese es el problema”.

Además, añadió que: “También es una problemática que en el equipo actualmente hay 30 o 33 jugadores, entre el primer equipo y el Tapatío, entonces la directiva dice, hay que darle oportunidad a los jóvenes y también traer refuerzos, entonces se satura la plantilla y uno como en mi caso tuve que salir”.

Las críticas hunden a las Chivas

El “Pollo” Briseño también toco fibras sensibles como el que no hayan podido destacar jugadores que en otros equipos están luciendo como Cristian “Chicote” Calderón, César “Chino” Huerta y Alexis Vega, entre otros elementos que pasaron de noche en el equipo, no obstante su papel de figuras y que todo se debe a que no saben manejar la presión y las críticas.

“Es difícil jugar en Guadalajara porque todos te ven, lo que hagas bueno o malo se expone muy cañón, entonces eso hace que cuando cometes un error sale en todos los programas y te hunden si es que tú ves redes sociales”, sentenció.

Seguir leyendo:

-Antonio Briseño calificó a Chicharito como un ser de luz

-El Estadio Akron recibirá inversión millonaria para renovación de cara al Mundial 2026

-¿Chivas jugará vs. Cruz Azul a puerta cerrada por el veto al estadio Akron?