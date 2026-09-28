Día Nacional del Café 2026: estas son las cadenas que ofrecerán bebidas gratis

Este martes 29 de septiembre se celebra en Estados Unidos el Día Nacional del Café, una de las bebidas más consumidas por los estadunidenses y, como es de esperarse, muchas cadenas de comida rápida, restaurantes y locales ofrecen promociones, ofertas y descuentos e incluso modifican su menú para celebrarlo; es por eso que aquí te contamos dónde puedes conseguirlas gratis.

Según datos de la Asociación Nacional del Café en su informe Nacional de Tendencias de Datos sobre el Café de Otoño de 2026, más del 60% de los estadunidenses consumen al menos una taza de café al día, un 38% lo compra y el 83% lo prepara en casa.

“Ya sea que se prepare en casa, se pida en un autoservicio o se disfrute en una bebida a base de espresso, el café continúa evolucionando y sigue siendo una parte esencial de la rutina diaria de millones de estadounidenses”, comentó Bill Murray, presidente y director ejecutivo de la Asociación Nacional del Café.

Para Murray, “pocas cosas están tan arraigadas en la vida estadounidense como el café, y estas cifras demuestran que nuestro amor por él no hace más que crecer y diversificarse”, expresó.

¿Dónde se podrá conseguir café gratis este 29 de septiembre?

Dunkin’

La famosa cadena especializada en café y donas ofrecerá bebidas gratis durante este martes 29 de septiembre. Según el comunicado de la compañía, los miembros de Dunkin’ Rewards que realicen compras a través de la aplicación obtendrán un café mediano caliente o helado gratis. Además, se espera que ese día se realice el lanzamiento de un suéter Birdseye inspirado en Dunkin’ y un bolso Boat and Tote de edición limitada.

Tim Hortons

Para celebrar este día, la cadena ofrecerá café gratis a sus clientes sin necesidad de ninguna compra adicional.

Peet’s Coffee

Por tan solo 25 centavos, los clientes podrán recibir cafés medianos este martes 29 de septiembre y, quienes quieran disfrutar del café en casa, Peet’s ofrece un 25% de descuento en los pedidos por Peets.com.

Starbucks

No solo celebrará el Día Nacional del Café, sino que también incorporará una nueva bebida a su menú, se trata del espresso helado “Aerocano”, perfecto para recibir el otoño con su ligera espuma, una versión más moderna del helado americano, además de otros aperitivos como las famosas minitartas, entre ellas la de calabaza.

7Brew

La cadena anunció que, para celebrar este día, ofrecerá pegatinas de edición limitada por la compra de alguna bebida en cualquiera de sus establecimientos.

Scooter’s Coffee

Desde el 27 y hasta el 29 de septiembre, la cadena cuenta con ofertas de 2×1 para pedidos realizados en DoorDash, además de que este martes sus clientes podrán disfrutar de un café mediano totalmente gratis con la compra a través de la aplicación.

Krispy Kreme

La cadena ya anunció que para celebrar este día ha sacado a la venta su nueva rosquilla con sabor a café. Además, con cualquier compra en alguna de sus tiendas, los clientes podrán obtener un café pequeño o mediano, caliente o helado, totalmente gratis.

Aroma Joe’s

Desde el 29 de septiembre al 5 de octubre, los miembros de AJ’s Rewards recibirán una bebida de café caliente o helado de 24 onzas gratis, mientras que este martes todos los clientes obtendrán una bebida de café caliente o helado de 16 onzas gratis.

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