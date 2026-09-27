Smoothie King regalará smoothies durante dos días: cómo obtener uno gratis

Smoothie King se adelantará a las promociones por el National Coffee Day con una oferta especial para sus clientes: durante dos días regalará uno de sus smoothies de café con proteína en locales participantes de Estados Unidos.

Los miembros del programa Healthy Rewards podrán obtener gratis un Coffee High Protein Almond Mocha Smoothie de 12 onzas el 28 o 29 de septiembre.

La promoción puede utilizarse una sola vez por miembro durante el período establecido, según informó la compañía.

Cómo conseguir el smoothie gratis

Para acceder a la oferta es necesario formar parte de Healthy Rewards, el programa de recompensas de Smoothie King.

La promoción estará disponible en establecimientos participantes y está sujeta a disponibilidad. Por eso, antes de dirigirse a una tienda, conviene comprobar las condiciones en la aplicación o en el local más cercano.

La bebida promocionada combina café cold brew con almendras y proteína. En su tamaño de 12 oz contiene 14 gramos de proteína, 3 gramos de fibra y no tiene azúcar añadida, de acuerdo con la información proporcionada por Smoothie King.

Una promoción antes del National Coffee Day

El National Coffee Day se celebra en Estados Unidos el 29 de septiembre y suele estar acompañado por descuentos y bebidas gratuitas en distintas cadenas.

Smoothie King decidió comenzar su promoción un día antes, por lo que el beneficio estará disponible tanto el lunes 28 como el martes 29 de septiembre.

La cadena cuenta con más de 1,200 establecimientos en Estados Unidos, aunque la oferta puede variar según la participación de cada sucursal.

Quienes ya pertenezcan a Healthy Rewards deberán revisar su cuenta para acceder a la promoción. Los nuevos usuarios también pueden consultar las condiciones para registrarse antes de que comience la oferta.

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