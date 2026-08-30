Cupones de alimentos SNAP: Estas son las fechas de pago por estado en septiembre

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria envía sus beneficios mes a mes a través de la tarjeta EBT con montos que alcanzan los $1,700 dólares

Cupones de alimentos SNAP: estas son las fechas de pago por estado en septiembre

Los cambios en el programa SNAP están provocando una fuerte caída en la solicitud del beneficio.  Crédito: Shutterstock | Shutterstock

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Por  Arlenys Tabare

Todos los meses, más de 30 millones de personas en Estados Unidos se benefician de la ayuda económica proporcionada por el Departamento de Agricultura a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) con el fin de garantizar seguridad alimentaria a los hogares de bajos ingresos y más vulnerables del país.

El dinero se distribuye mes a mes a una Tarjeta de Beneficios (EBT) con la cual los beneficiarios pueden comprar alimentos de la canasta básica en tiendas minoristas, mercados agrícolas y supermercados autorizados por el programa.

Montos del beneficio SNAP por hogar

Los montos para cada familia o beneficiario dependen de la cantidad de integrantes que ocupen el hogar afiliado al programa; en este caso se asigna de la siguiente manera:

  • 1 persona – $298 dólares.
  • 2 personas – $546 dólares.
  • 3 personas – $785 dólares.
  • 4 personas – $994 dólares.
  • 5 personas – $1,183 dólares.
  • 6 personas – $1,421 dólares.
  • 7 personas – $1,571 dólares.
  • 8 personas – $1,789 dólares.
  • Cada persona adicional – + $218 dólares.            

También en algunos estados del país, el beneficio que equipara a la elevada inflación, por lo que, en entidades como Alaska o Hawái, el monto puede alcanzar los $3,000 dólares para algunos hogares.

¿Cuándo se enviarán los pagos de SNAP en septiembre?                                  

  • Alabama: del 4 al 23 de septiembre 2026.
  • Alaska: 1 de septiembre 2026.
  • Arizona: del 1 al 13 de septiembre 2026.
  • Arkansas: del 4 al 13 de septiembre 2026.
  • California: del 1 al 10 de septiembre 2026.
  • Colorado: del 1 al 10 de septiembre 2026.
  • Connecticut: del 1 al 3 de septiembre 2026.
  • Delaware: del 2 al 23 de septiembre 2026.
  • Florida: del 1 al 28 de septiembre 2026.
  • Georgia: del 5 al 23 de septiembre 2026.
  • Hawái: del 3 al 5 de septiembre 2026.
  • Idaho: del 1 al 10 de septiembre 2026.
  • Illinois: del 1 al 10 de septiembre 2026.
  • Indiana: del 5 al 23 de septiembre 2026.
  • Iowa: del 1 al 10 de septiembre 2026.
  • Kansas: del 1 al 10 de septiembre 2026.
  • Kentucky: del 1 al 19 de septiembre 2026.
  • Luisiana: del 1 al 23 de septiembre 2026.
  • Maine: del 10 al 14 de septiembre 2026.
  • Maryland: del 4 al 23 de septiembre 2026.
  • Massachusetts: del 1 al 14 de septiembre 2026.
  • Michigan: del 3 al 21 de septiembre 2026.
  • Minnesota: del 4 al 13 de septiembre 2026.
  • Mississippi: del 4 al 21 de septiembre 2026.
  • Misuri: del 1 al 22 de septiembre 2026.
  • Montana: del 2 al 6 de septiembre 2026.
  • Nebraska: del 1 al 5 de septiembre 2026.
  • Nevada: del 1 al 10 de septiembre 2026.
  • Nueva Hampshire: 5 de septiembre 2026.
  • Nueva Jersey: del 1 al 5 de septiembre 2026.
  • Nuevo México: del 1 al 20 de septiembre 2026.
  • Nueva York: del 1 al 9 de septiembre 2026.
  • Carolina del Norte: del 3 al 21 de septiembre 2026.
  • Dakota del Norte: 1 de septiembre 2026.
  • Ohio: del 2 al 20 de septiembre 2026.
  • Oklahoma: del 1 al 10 de septiembre 2026.
  • Oregón: del 1 al 9 de septiembre 2026.
  • Pensilvania: 1-10 de septiembre 2026.
  • Rhode Island: 1 de septiembre 2026.
  • Carolina del Sur: del 1 al 10 de septiembre 2026.
  • Dakota del Sur: 10 de septiembre 2026.
  • Tennessee: del 1 al 20 de septiembre 2026.
  • Texas: del 1 al 28 de septiembre 2026.
  • Utah: 5, 11 y 15 de septiembre 2026.
  • Vermont: 1 de septiembre 2026.
  • Virginia: del 1 al 7 de septiembre 2026.
  • Washington: del 1 al 20 de septiembre 2026.
  • Virginia Occidental: del 1 al 9 de septiembre 2026.
  • Wisconsin: del 1 al 15 de septiembre 2026.
  • Wyoming: del 1 al 4 de septiembre 2026.
  • Guam: del 1 al 10 de septiembre 2026.
  • Puerto Rico: 4 al 22 de septiembre 2026.
  • Distrito de Columbia: del 1 al 10 de septiembre 2026.
  • Islas Vírgenes de los Estados Unidos: 1 de septiembre 2026.

Solicitudes de cupones de alimentos cayeron un 13%            

En los últimos meses, el programa ha registrado una caída del 13% de las solicitudes al beneficio y esto se debe en parte a las recientes restricciones que ha establecido el gobierno federal en cuanto a los requisitos de ingresos por hogar y requerimientos laborales, lo que ha provocado que muchas familias que no cumplen estas nuevas reglas no califiquen a la ayuda económica.

Según datos del Departamento de Agricultura, el estado que más ha registrado caídas en los procesos de solicitud al beneficio ha sido Arizona con 50%, al igual que Florida, Georgia o Luisiana con un 20%.

Para especialistas como Carolyn Vega, analista de políticas del grupo de defensa Share Our Strength, las nuevas reglas al programa conllevan otras consecuencias más graves, como dejar sin acceso a desayunos y almuerzos escolares gratuitos a millones de niños y colapsar los bancos de alimentos que no logran cubrir por completo esta necesidad.

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