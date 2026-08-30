Cupones de alimentos SNAP: estas son las fechas de pago por estado en septiembre

Todos los meses, más de 30 millones de personas en Estados Unidos se benefician de la ayuda económica proporcionada por el Departamento de Agricultura a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) con el fin de garantizar seguridad alimentaria a los hogares de bajos ingresos y más vulnerables del país.

El dinero se distribuye mes a mes a una Tarjeta de Beneficios (EBT) con la cual los beneficiarios pueden comprar alimentos de la canasta básica en tiendas minoristas, mercados agrícolas y supermercados autorizados por el programa.

Montos del beneficio SNAP por hogar

Los montos para cada familia o beneficiario dependen de la cantidad de integrantes que ocupen el hogar afiliado al programa; en este caso se asigna de la siguiente manera:

1 persona – $298 dólares.

2 personas – $546 dólares.

3 personas – $785 dólares.

4 personas – $994 dólares.

5 personas – $1,183 dólares.

6 personas – $1,421 dólares.

7 personas – $1,571 dólares.

8 personas – $1,789 dólares.

Cada persona adicional – + $218 dólares.

También en algunos estados del país, el beneficio que equipara a la elevada inflación, por lo que, en entidades como Alaska o Hawái, el monto puede alcanzar los $3,000 dólares para algunos hogares.

¿Cuándo se enviarán los pagos de SNAP en septiembre?

Alabama: del 4 al 23 de septiembre 2026.

Alaska: 1 de septiembre 2026.

Arizona: del 1 al 13 de septiembre 2026.

Arkansas: del 4 al 13 de septiembre 2026.

California: del 1 al 10 de septiembre 2026.

Colorado: del 1 al 10 de septiembre 2026.

Connecticut: del 1 al 3 de septiembre 2026.

Delaware: del 2 al 23 de septiembre 2026.

Florida: del 1 al 28 de septiembre 2026.

Georgia: del 5 al 23 de septiembre 2026.

Hawái: del 3 al 5 de septiembre 2026.

Idaho: del 1 al 10 de septiembre 2026.

Illinois: del 1 al 10 de septiembre 2026.

Indiana: del 5 al 23 de septiembre 2026.

Iowa: del 1 al 10 de septiembre 2026.

Kansas: del 1 al 10 de septiembre 2026.

Kentucky: del 1 al 19 de septiembre 2026.

Luisiana: del 1 al 23 de septiembre 2026.

Maine: del 10 al 14 de septiembre 2026.

Maryland: del 4 al 23 de septiembre 2026.

Massachusetts: del 1 al 14 de septiembre 2026.

Michigan: del 3 al 21 de septiembre 2026.

Minnesota: del 4 al 13 de septiembre 2026.

Mississippi: del 4 al 21 de septiembre 2026.

Misuri: del 1 al 22 de septiembre 2026.

Montana: del 2 al 6 de septiembre 2026.

Nebraska: del 1 al 5 de septiembre 2026.

Nevada: del 1 al 10 de septiembre 2026.

Nueva Hampshire: 5 de septiembre 2026.

Nueva Jersey: del 1 al 5 de septiembre 2026.

Nuevo México: del 1 al 20 de septiembre 2026.

Nueva York: del 1 al 9 de septiembre 2026.

Carolina del Norte: del 3 al 21 de septiembre 2026.

Dakota del Norte: 1 de septiembre 2026.

Ohio: del 2 al 20 de septiembre 2026.

Oklahoma: del 1 al 10 de septiembre 2026.

Oregón: del 1 al 9 de septiembre 2026.

Pensilvania: 1-10 de septiembre 2026.

Rhode Island: 1 de septiembre 2026.

Carolina del Sur: del 1 al 10 de septiembre 2026.

Dakota del Sur: 10 de septiembre 2026.

Tennessee: del 1 al 20 de septiembre 2026.

Texas: del 1 al 28 de septiembre 2026.

Utah: 5, 11 y 15 de septiembre 2026.

Vermont: 1 de septiembre 2026.

Virginia: del 1 al 7 de septiembre 2026.

Washington: del 1 al 20 de septiembre 2026.

Virginia Occidental: del 1 al 9 de septiembre 2026.

Wisconsin: del 1 al 15 de septiembre 2026.

Wyoming: del 1 al 4 de septiembre 2026.

Guam: del 1 al 10 de septiembre 2026.

Puerto Rico: 4 al 22 de septiembre 2026.

Distrito de Columbia: del 1 al 10 de septiembre 2026.

Islas Vírgenes de los Estados Unidos: 1 de septiembre 2026.

Solicitudes de cupones de alimentos cayeron un 13%

En los últimos meses, el programa ha registrado una caída del 13% de las solicitudes al beneficio y esto se debe en parte a las recientes restricciones que ha establecido el gobierno federal en cuanto a los requisitos de ingresos por hogar y requerimientos laborales, lo que ha provocado que muchas familias que no cumplen estas nuevas reglas no califiquen a la ayuda económica.

Según datos del Departamento de Agricultura, el estado que más ha registrado caídas en los procesos de solicitud al beneficio ha sido Arizona con 50%, al igual que Florida, Georgia o Luisiana con un 20%.

Para especialistas como Carolyn Vega, analista de políticas del grupo de defensa Share Our Strength, las nuevas reglas al programa conllevan otras consecuencias más graves, como dejar sin acceso a desayunos y almuerzos escolares gratuitos a millones de niños y colapsar los bancos de alimentos que no logran cubrir por completo esta necesidad.

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