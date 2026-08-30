Cupones de alimentos SNAP: Estas son las fechas de pago por estado en septiembre
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria envía sus beneficios mes a mes a través de la tarjeta EBT con montos que alcanzan los $1,700 dólares
Todos los meses, más de 30 millones de personas en Estados Unidos se benefician de la ayuda económica proporcionada por el Departamento de Agricultura a través del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) con el fin de garantizar seguridad alimentaria a los hogares de bajos ingresos y más vulnerables del país.
El dinero se distribuye mes a mes a una Tarjeta de Beneficios (EBT) con la cual los beneficiarios pueden comprar alimentos de la canasta básica en tiendas minoristas, mercados agrícolas y supermercados autorizados por el programa.
Montos del beneficio SNAP por hogar
Los montos para cada familia o beneficiario dependen de la cantidad de integrantes que ocupen el hogar afiliado al programa; en este caso se asigna de la siguiente manera:
- 1 persona – $298 dólares.
- 2 personas – $546 dólares.
- 3 personas – $785 dólares.
- 4 personas – $994 dólares.
- 5 personas – $1,183 dólares.
- 6 personas – $1,421 dólares.
- 7 personas – $1,571 dólares.
- 8 personas – $1,789 dólares.
- Cada persona adicional – + $218 dólares.
También en algunos estados del país, el beneficio que equipara a la elevada inflación, por lo que, en entidades como Alaska o Hawái, el monto puede alcanzar los $3,000 dólares para algunos hogares.
¿Cuándo se enviarán los pagos de SNAP en septiembre?
- Alabama: del 4 al 23 de septiembre 2026.
- Alaska: 1 de septiembre 2026.
- Arizona: del 1 al 13 de septiembre 2026.
- Arkansas: del 4 al 13 de septiembre 2026.
- California: del 1 al 10 de septiembre 2026.
- Colorado: del 1 al 10 de septiembre 2026.
- Connecticut: del 1 al 3 de septiembre 2026.
- Delaware: del 2 al 23 de septiembre 2026.
- Florida: del 1 al 28 de septiembre 2026.
- Georgia: del 5 al 23 de septiembre 2026.
- Hawái: del 3 al 5 de septiembre 2026.
- Idaho: del 1 al 10 de septiembre 2026.
- Illinois: del 1 al 10 de septiembre 2026.
- Indiana: del 5 al 23 de septiembre 2026.
- Iowa: del 1 al 10 de septiembre 2026.
- Kansas: del 1 al 10 de septiembre 2026.
- Kentucky: del 1 al 19 de septiembre 2026.
- Luisiana: del 1 al 23 de septiembre 2026.
- Maine: del 10 al 14 de septiembre 2026.
- Maryland: del 4 al 23 de septiembre 2026.
- Massachusetts: del 1 al 14 de septiembre 2026.
- Michigan: del 3 al 21 de septiembre 2026.
- Minnesota: del 4 al 13 de septiembre 2026.
- Mississippi: del 4 al 21 de septiembre 2026.
- Misuri: del 1 al 22 de septiembre 2026.
- Montana: del 2 al 6 de septiembre 2026.
- Nebraska: del 1 al 5 de septiembre 2026.
- Nevada: del 1 al 10 de septiembre 2026.
- Nueva Hampshire: 5 de septiembre 2026.
- Nueva Jersey: del 1 al 5 de septiembre 2026.
- Nuevo México: del 1 al 20 de septiembre 2026.
- Nueva York: del 1 al 9 de septiembre 2026.
- Carolina del Norte: del 3 al 21 de septiembre 2026.
- Dakota del Norte: 1 de septiembre 2026.
- Ohio: del 2 al 20 de septiembre 2026.
- Oklahoma: del 1 al 10 de septiembre 2026.
- Oregón: del 1 al 9 de septiembre 2026.
- Pensilvania: 1-10 de septiembre 2026.
- Rhode Island: 1 de septiembre 2026.
- Carolina del Sur: del 1 al 10 de septiembre 2026.
- Dakota del Sur: 10 de septiembre 2026.
- Tennessee: del 1 al 20 de septiembre 2026.
- Texas: del 1 al 28 de septiembre 2026.
- Utah: 5, 11 y 15 de septiembre 2026.
- Vermont: 1 de septiembre 2026.
- Virginia: del 1 al 7 de septiembre 2026.
- Washington: del 1 al 20 de septiembre 2026.
- Virginia Occidental: del 1 al 9 de septiembre 2026.
- Wisconsin: del 1 al 15 de septiembre 2026.
- Wyoming: del 1 al 4 de septiembre 2026.
- Guam: del 1 al 10 de septiembre 2026.
- Puerto Rico: 4 al 22 de septiembre 2026.
- Distrito de Columbia: del 1 al 10 de septiembre 2026.
- Islas Vírgenes de los Estados Unidos: 1 de septiembre 2026.
Solicitudes de cupones de alimentos cayeron un 13%
En los últimos meses, el programa ha registrado una caída del 13% de las solicitudes al beneficio y esto se debe en parte a las recientes restricciones que ha establecido el gobierno federal en cuanto a los requisitos de ingresos por hogar y requerimientos laborales, lo que ha provocado que muchas familias que no cumplen estas nuevas reglas no califiquen a la ayuda económica.
Según datos del Departamento de Agricultura, el estado que más ha registrado caídas en los procesos de solicitud al beneficio ha sido Arizona con 50%, al igual que Florida, Georgia o Luisiana con un 20%.
Para especialistas como Carolyn Vega, analista de políticas del grupo de defensa Share Our Strength, las nuevas reglas al programa conllevan otras consecuencias más graves, como dejar sin acceso a desayunos y almuerzos escolares gratuitos a millones de niños y colapsar los bancos de alimentos que no logran cubrir por completo esta necesidad.
Sigue leyendo: