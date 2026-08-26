Menos refrescos, más estigma: el efecto de las nuevas restricciones al SNAP

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) surgió como una iniciativa para extender ayuda económica a las familias de bajos ingresos y recursos en Estados Unidos; se financia a través del Departamento de Agricultura con el propósito de garantizar seguridad alimentaria entre los hogares más vulnerables, a quienes se les distribuye el dinero a una tarjeta de beneficios (EBT) para la compra de alimentos de la canasta básica en supermercados autorizados por la entidad.

Anteriormente, en muchos estados del país, los beneficiarios podían hacer uso del dinero de SNAP para la compra de alimentos no necesariamente saludables como snacks o bebidas azucaradas; sin embargo, en los últimos años se han impulsado leyes que buscan disminuir el consumo de refrescos y alimentos con altas concentraciones de colorantes con el fin de reducir la tasa de obesidad y diabetes tipo 2.

Y tras la iniciativa de la administración de Donald Trump de establecer más restricciones en el uso de SNAP, según una investigación de la Universidad de Chicago, el MIT y la Universidad de Stanford, las compras de bebidas azucaradas se redujeron en lo que va de este año un 12%, lo que equivale a 34 latas menos por persona al año.

De acuerdo con los investigadores, esta prohibición podría generar al menos $1,200 millones de dólares al año en beneficios netos al programa de SNAP, y parte de esas ganancias sería por la reducción en los gastos de tratamientos de enfermedades relacionados con la alta ingesta de estos alimentos.

Al respecto, Hunt Allcott, economista de la Universidad de Stanford y coautor del estudio, comentó que “una disminución del 12.4% es mayor de lo que la mayoría de los investigadores habían previsto, e incluso mayor de lo que yo mismo había previsto. En nuestro estudio, demostramos que los efectos se mantienen durante seis meses y creo que es probable que los efectos se mantengan durante un período aún más prolongado, pero también es posible que disminuyan”, dijo.

No obstante, Allcott comentó que “desde el punto de vista de la salud, todas las bebidas azucaradas son malas, ¿verdad? Por lo tanto, excluir solo algunas bebidas azucaradas del programa SNAP probablemente no sea una buena idea. “El efecto de sustitución anula algunos de los posibles beneficios para la salud”, agregó.

Por otro lado, aunque los investigadores resaltaron que las restricciones traen consigo ventajas para los beneficiarios de SNAP en cuanto al tema de la salud, una encuesta también reveló que la sensación de estigmatización entre quienes usan el programa para la compra de alimentos aumentó en los últimos meses. Un gran número de beneficiarios se sienten juzgados al comprar con subvenciones del gobierno.

Y ante una situación de incertidumbre económica y vulnerabilidad donde muchos hogares dependen parcial o totalmente de este tipo de beneficios, el estigma puede afectar su salud y, en el caso de aquellos que lo necesitan, disuadir a las personas de no buscar asistencia alimentaria.

Para Gina Plata-Nino, directora del programa SNAP en el Centro de Investigación y Acción Alimentaria, una organización sin fines de lucro, “nuestro país ya tiene una brecha en el programa SNAP: hay personas que serían elegibles para recibirlo, pero que, debido al estigma y otras barreras administrativas, no se sienten seguras al solicitar los beneficios”.

La especialista también destaca que “traducir un cambio en las compras de una bebida en particular en afirmaciones generalizadas sobre resultados de salud futuros o ahorros de miles de millones de dólares en atención médica requiere suposiciones que deben tratarse como proyecciones, no como resultados reales establecidos”, dijo.

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