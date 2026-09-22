¿Te imaginas vivir gratis en un castillo? En Texas busca personas para ayudar con su remodelación

Desde unos $320 hasta $1.100, aproximadamente, es lo que las personas podrían ahorrarse por una estancia de cuatro días seguidos en una casa con aspecto de Castillo en Texas.

¿Cuál es el único requisito para poder optar a dicho ahorro? Sencillo, ser parte colaboradora de la remodelación de esta vivienda. Sí, mientras te hospedes en este lugar tendrás que cumplir con ciertos requerimientos de la propietaria que tienen que ver con la restructuración de la casa.

Y es que la ficha de Worldpackers, donde está publicada esta oferta, habla de una colaboración semanal de 18 horas que se divide en lo siguiente: tres jornadas de trabajo, lunes, miércoles y viernes, de 11:00 a 19:00, con 30 minutos de descanso.

Tareas a realizar

Son diferentes las tareas que deberán realizar los que deseen hospedarse en el lugar, donde la experiencia previa en construcción u oficios similares no son limitantes, según los propietarios.

Desde retirar determinados muebles, pintar algunas habitaciones, lavar a presión diferentes áreas, demoler una ducha antigua o raspar techos con textura, entre otras, son parte de las labores que tendrán que hacer quiénes sean seleccionados.

El objetivo está claro, poder colaborar directamente con la transformación de esta vivienda, llamada “Norwood Castle”, en Dallas, Texas.

Lo importante, para la anfitriona, es tener la disposición no solo de aprender, sino de seguir las instrucciones que se le den a las personas al pie de la letra, tampoco deberán tener inconvenientes con realizar labores que requieran del desgaste físico.

No es para todos

Uno de los principales inconvenientes para algunas personas es que la propietaria pide explícitamente que quienes deseen formar parte de esta colaboración deben contar con ciudadanía estadounidense o un visado vigente que les permita participar de manera legal en esta actividad.

Dicha postulación puede realizarse, bien sea de manera individual o en pareja, y no determina alguna edad mínima o máxima para poder optar al intercambio de este disfrute de cuatro días, a cambio de ayudar en la remodelación de la casa.

Las estimaciones ofrecidas sobre cuánto podrían ahorrarse las personas durante cuatro días en esta localidad en Texas, fueron sustraídas de Embassy Suites Denton y de Hyatt Place Hurst.

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