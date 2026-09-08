Dunkin’ ofrece gratis el Latte de calabaza con especias, así puedes conseguirlo

La llegada de la temporada de otoño trae una promoción especial para los clientes de Dunkin’. Este martes 8 de septiembre, la cadena de cafeterías permitirá que los consumidores obtengan gratis una de sus bebidas de temporada durante un horario limitado y bajo determinadas condiciones.

La oferta forma parte de una nueva campaña publicitaria de Dunkin’ que combina el regreso de sus productos inspirados en la calabaza con una inesperada reunión de dos integrantes de las Spice Girls.

Cómo conseguir la bebida gratis en Dunkin’

Los clientes podrán obtener un Pumpkin Spice Signature Latte mediano sin costo adicional este martes 8 de septiembre, siempre que realicen una compra que cumpla con los requisitos de la promoción.

La oferta estará disponible de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., hora local, únicamente en los establecimientos Dunkin’ participantes.

Para aprovecharla, es necesario acudir a un local incluido en la promoción, comprar al menos un producto elegible y pedir también el Pumpkin Spice Signature Latte mediano.

Hay algunas excepciones importantes. Los Munchkins vendidos individualmente y los vasos de agua no cuentan como productos que califican para la promoción, por lo que una compra que incluya únicamente alguno de estos artículos no permitirá acceder a la bebida gratuita.

Debido a que se trata de una promoción con horario y establecimientos participantes, los clientes deberán verificar que el local al que acudan forme parte de la oferta.

La temporada de calabaza ya está en Dunkin’

La promoción llega en pleno auge de la temporada de sabores de calabaza. Dunkin’ comenzó a ofrecer su menú de temporada en agosto, incorporando nuevamente productos característicos de esta época del año.

Entre las opciones disponibles se encuentra el Pumpkin Spice Signature Latte, además de bebidas con sabor a tiramisú y otros productos de edición estacional.

El lanzamiento busca aprovechar uno de los momentos más importantes del calendario para las cadenas de café: el regreso de los sabores asociados con el otoño, que suelen generar un fuerte interés entre los consumidores.

La nueva campaña reúne a dos Spice Girls

La promoción no es el único atractivo de Dunkin’ para esta temporada. La compañía también presentó una campaña publicitaria protagonizada por Emma Bunton y Geri Halliwell-Horner, antiguas integrantes de las Spice Girls, junto con la comediante Rachel Dratch.

Bunton, conocida dentro del grupo como “Baby Spice”, y Halliwell-Horner, identificada como “Ginger Spice”, aparecen en un anuncio que juega con la idea de que las Spice Girls no tuvieron cinco integrantes, sino seis.

La supuesta sexta integrante recibe el nombre de “Pumpkin Spice” y es interpretada por Dratch.

El anuncio utiliza el humor para presentar al personaje como una integrante olvidada de la agrupación. En la pieza publicitaria, Halliwell-Horner explica que uno de los secretos del éxito del grupo era que cada integrante tenía su propio estilo.

Después llega la revelación de “Pumpkin Spice”, presentada como la misteriosa integrante adicional.

¿Por qué “Pumpkin Spice” no continuó con el grupo?

La campaña de Dunkin’ lleva la broma un paso más allá al explicar por qué el supuesto sexto miembro nunca llegó a formar parte oficialmente de las Spice Girls.

Según la historia planteada en el anuncio, “Pumpkin Spice” no fue seleccionada porque resultaba “demasiado estacional”.

Dratch también participa en el juego publicitario y explica el destino de su personaje con otra referencia a la popular bebida de temporada.

“Se fue para centrarse en los lattes, y sinceramente, respeto ese tipo de compromiso”, señaló la comediante en un comunicado.

La campaña busca así conectar dos fenómenos asociados con la cultura popular: la nostalgia por las Spice Girls y el regreso anual de los sabores de calabaza.

Una promoción limitada para los clientes

La oferta de este 8 de septiembre tiene una ventana de apenas cuatro horas, de 2:00 p. m. a 6:00 p. m., por lo que quienes quieran aprovecharla deberán acudir durante ese periodo.

Además, no basta con solicitar únicamente la bebida promocionada: es necesario realizar una compra elegible. Los productos excluidos de la promoción incluyen los Munchkins individuales y los vasos de agua.

Con esta iniciativa, Dunkin’ combina el lanzamiento de su menú otoñal con una campaña de alto perfil para atraer clientes durante uno de los periodos más importantes para sus bebidas de temporada.

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