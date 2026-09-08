Distritos escolares suben salarios para atraer conductores, pero la escasez persiste

Pese al aumento de salarios, bonos y capacitación para la licencia comercial, la pronunciada escasez de conductores de autobuses escolares en Estados Unidos persiste actualmente, haciendo que los distritos compitan por un grupo reducido de trabajadores calificados, los cuales han caído por debajo del 9.5% entre 2019 y 2025.

Aunque en los últimos cinco años el salario por hora ajustado a la inflación para este sector creció un 4.2% en promedio a $22.45 dólares por hora, con una cifra de aproximadamente 21,000 conductores menos, más del 80% de los distritos escolares han reportado dificultades para contratarlos o retenerlos.

De acuerdo con un análisis del Instituto de Política Económica, el problema no es solo la escasez de conductores calificados, sino también la falta de planificación, ya que la mayoría trabaja con horas vacías a lo largo del día entre una ruta y otra, lo que hace que el trabajo sea menos atractivo para los choferes de autobuses escolares, quienes se comparan con el transporte de carretera, público o de reparto, que además ofrece remuneraciones más altas y horarios fijos.

El problema es salarial

Para Hilary Wething, economista del Instituto de Política Económica, la remuneración es el principal motivo por el que la fuerza laboral en este sector no se ha recuperado a sus niveles previos a la pandemia; “los salarios son simplemente demasiado bajos”, dijo.

Y si bien, en muchos distritos se les brinda la oportunidad a los conductores de trabajar horas extras como excursiones, eventos deportivos, entre otros, muchos prefieren otros trabajos de tiempo parcial para obtener más ingresos.

Los distritos escolares también siguen luchando, además, con la falta de fondos federales que en un momento ayudaron a las escuelas a cubrir ciertos gastos, entre ellos los conductores de autobuses, pero ahora, tras su expiración, muchos sistemas escolares aseguran tener un presupuesto ajustado que les permita mantener estos servicios.

¿Cómo afecta a las familias la falta de conductores escolares?

Aunque para los distritos cubrir el servicio de transporte escolar requiere más que salarios altos, para las familias la falta de ello se traduce en viajes más largos, rutas tardías o canceladas que terminan afectando a los estudiantes que dependen de esto.

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