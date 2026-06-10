Dunkin’ abre nueva tienda en Pensilvania este 12 de junio con café gratis por 100 días ¿así puedes aplicar?

Dunkin’ abrirá una nueva sucursal en Coudersport, Pensilvania, con promociones especiales, tecnología de última generación y regalos para sus primeros clientes, incluyendo café gratuito durante 100 días para miembros de su programa de lealtad.



La cadena de café y donas continúa su expansión en Estados Unidos con la apertura de una nueva tienda en esta localidad ubicada aproximadamente a 110 millasal sureste de Erie, en un movimiento que llega pocos meses después del cierre de otro establecimiento en la zona.

Café gratis por 100 días para los primeros clientes

Para celebrar la inauguración programada para el 12 de junio, Dunkin’ ofrecerá una promoción especial para sus primeros 100 clientes miembros de Dunkin’ Rewards que lleguen a partir de las 9:00 de la mañana.

Los participantes podrán ganar 100 días de café gratis, consistente en una bebida mediana caliente o helada diaria, canjeable a través de la aplicación oficial de la marca.

Los requisitos incluyen ser mayor de 18 años y contar con una cuenta activa en el programa de fidelidad o registrarse el mismo día del evento.

Sorteos, regalos y actividades en la apertura

Además del café gratuito, los asistentes a la inauguración podrán participar en distintas dinámicas, como una ruleta de premios con artículos promocionales.

El evento también incluirá una cabina de fotos gratuito disponible de 9:00 a 11:00 de la mañana, pensado para atraer a los clientes durante las primeras horas de apertura.

Tecnología y experiencia digital en la nueva tienda

El nuevo local, con una superficie de 1,680 pies cuadrados, es operado por el franquiciado Rahul Prajapati a través de Coudersport Donut LLC. La tienda incorpora el sistema máquinas automáticas de bebidas frías, una tecnología de grifos que permite servir rápidamente bebidas frías como café helado, té helado y café nitro, además de máquinas de espresso de alta gama.

También incluye quioscos digitales de autoservicio y una zona exclusiva para pedidos móviles, diseñada para agilizar el flujo de clientes y mejorar la experiencia de los miembros de Dunkin’ Rewards.

La tienda operará todos los días de la semana, de 5:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y generará 10 nuevos empleos en la comunidad local.

Impacto comunitario y donación local

Como parte de la apertura, Coudersport Donut LLC realizará una donación de $3,000 dólares al banco de alimentos de la Iglesia Alianza de Coudersport, organización que ha apoyado a la comunidad durante casi tres décadas.

Expansión en medio de cambios en la industria del café

La apertura de esta nueva sucursal ocurre en un contexto de cambios en el sector, donde algunas cadenas como Starbucks han anunciado cierres de tiendas, mientras otras marcas como Dutch Bros continúan su expansión con nuevas aperturas y estrategias de atracción de clientes.

Dunkin’ busca fortalecer su presencia en el mercado con un enfoque en tecnología, fidelización y promociones dirigidas a consumidores digitales.

Sigue leyendo: