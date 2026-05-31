Dunkin’ regalará tote bag de edición limitada este 1 de junio: ¿Cómo puedes conseguir el tuyo?

Aunque el Día Nacional de la Dona no se celebrará sino hasta el viernes 5 de junio de 2026, la famosa cadena de donas Dunkin’ quiere premiar a sus más fieles clientes regalando tote bags de edición limitada este 1 de junio.

A través de un comunicado en su red social de Instagram, la cadena con sede principal en Massachusetts indicó que solo se ofrecerán 20 tote bags por tienda. “En Dunkin’, la pasión por las rosquillas es muy fuerte, y el Día Nacional de la Rosquilla es el momento perfecto para darlo todo”, dijo.

Para los clientes que deseen su bolsa edición limitada, pueden obtener una comprando media docena de donas o más en cualquiera de los establecimientos participantes. “El Día Nacional de la Dona es una de nuestras tradiciones favoritas en Dunkin’, y este año lo haremos aún más especial para nuestros clientes”, expresó Jill Nelson, directora de Marketing de Dunkin’, en un comunicado.

Pero la semana para las ofertas de Dunkin’ apenas comienza, porque la cadena también informó que por decimosexto año consecutivo seguirá su tradición de regalar rosquillas durante el Día Nacional de la Dona con la compra de cualquier bebida en una de sus tiendas.

Este año, Dunkin’, que se ha convertido en un fuerte referente en el mercado, está sorprendiendo a sus clientes haciendo colaboraciones para ampliar su marca. En esta oportunidad, asociándose con Stoney Clover Lane para sacar una de las colecciones “más dulces”, ya que todos los accesorios presentados serán inspirados en los productos más reconocidos de la cadena.

Entre los accesorios que se podrán comprar están el bolso bandolero Dunkin’ Iced Coffee, mini estuche de Dunkin’ Donuts, juego de parches de Dunkin’ Donuts, llaveros para bolsos de Dunkin’ Donut, MUNCHKINS, entre otros, con precios que van desde los $50 a los $100, los cuales estarán disponibles a partir de este viernes 5 de julio en línea o en las tiendas seleccionadas de Stoney Clover Lane.

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