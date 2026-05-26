Oreo y BTS se unen para una edición limitada con sabor a panqueques coreanos

Este martes, a través de un comunicado, la empresa matriz de Oreo, Mondelez, anunció que a partir del 1 de junio saldrá a la venta en línea una edición limitada de las populares galletas, esta vez en colaboración con la famosa banda de K-pop BTS, tras el regreso de la agrupación a los escenarios internacionales luego de experimentar varios cambios.

Cada cierto tiempo, la marca de galleta más famosa de Estados Unidos realiza lanzamientos limitados de nuevos sabores con el fin de seguir manteniéndose vigente en el mercado; esta vez se espera que la propuesta cautive a sus clientes en los más de 80 países, lo que supondrá una de las colaboraciones más importantes de la compañía hasta el momento.

Para el director de marketing y ventas de Mondelez, Martin Renaud, la unión con BTS en esta nueva edición crea el equilibrio perfecto entre fieles a la cultura y la gastronomía coreana y el sabor auténtico de Oreo. “Uno quiere ser auténtico, diferenciarse y vivir una experiencia”, pero cuando eres Oreo, necesitas complacer a un público amplio. No puedes crear algo que solo le guste al 20% de la población, porque eso alejaría a algunos de nuestros clientes”, declaró a Associated Press.

Por su parte, a través de un comunicado, BTS se pronunció expresando: “Que Oreo sea la primera marca de snacks con la que hemos colaborado a nivel mundial es un gran honor. Las comíamos de niños, las comemos en el estudio y ahora Oreo nos ayuda a compartir un sabor de casa con el mundo”, dijo.

La galleta que estará en tiendas a partir del 8 de junio cuenta con una crema dulce con un sabor auténtico al clásico panqueque coreano “hotteok”; además, cada oblea tendrá relieves con el nombre de la banda y de sus siete miembros.

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