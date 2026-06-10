Meta ofrece capacitación gratuita y empleo garantizado para construir centros de datos de inteligencia artificial en EE.UU.

Meta anunció una inversión de $115 millones de dólares para capacitar gratuitamente a trabajadores en oficios especializados, con la promesa de garantizarles un empleo al concluir el programa. La iniciativa busca atender la creciente demanda laboral generada por la expansión de los centros de datos vinculados al auge de la inteligencia artificial.

La compañía matriz de Facebook e Instagram presentó la America’s Workforce Academy, un programa de formación dirigido a veteranos, recién graduados, personas interesadas en cambiar de carrera y cualquier aspirante a incorporarse a los oficios especializados, sin necesidad de experiencia previa.

El proyecto arrancará este año con sedes piloto en Indiana, Luisiana, Ohio y Texas, estados donde Meta prevé impulsar la capacitación de trabajadores que posteriormente participarán en la construcción de infraestructura tecnológica.

Meta financiará todos los gastos de capacitación

De acuerdo con la empresa, el programa tendrá una duración de cinco semanas y será completamente gratuito para los participantes. Meta cubrirá la matrícula, los vuelos, el alojamiento y una asignación diaria durante el periodo de formación.

Al concluir el curso, los graduados recibirán una certificación reconocida por la industria en áreas con alta demanda laboral, entre ellas:

Electricidad

Sistemas mecánicos

Plomería

Soldadura

Instalación de fibra óptica

Además, la compañía aseguró que quienes completen exitosamente la capacitación tendrán acceso garantizado a puestos de trabajo relacionados con la construcción de centros de datos.

La inteligencia artificial dispara la demanda de trabajadores especializados

Meta explicó que Estados Unidos enfrenta actualmente una escasez de técnicos de fibra óptica, electricistas, soldadores, fontaneros y otros especialistas indispensables para desarrollar la infraestructura tecnológica que requiere la inteligencia artificial.

La carrera entre las grandes empresas tecnológicas por ampliar su capacidad de procesamiento de datos ha impulsado una ola de construcción de centros de datos en todo el país. Según cifras citadas por Apollo Global Management, Estados Unidos cuenta con alrededor de 4,000 centros de datos operativos y otros 3,000 se encuentran anunciados o en distintas etapas de construcción.

Por su parte, Data Center Map reporta la existencia de 4,346 instalaciones de este tipo en territorio estadounidense.

Centros de datos podrían generar cientos de miles de empleos

Un informe de 2025 elaborado por American Edge Project estima que el desarrollo de centros de datos podría generar alrededor de 4.7 millones de empleos temporales en construcción y cerca de 700,000 puestos permanentes destinados a la operación y administración de estas instalaciones.

Meta considera que este escenario representa una oportunidad para fortalecer la fuerza laboral estadounidense y responder a las necesidades de una industria que continúa creciendo impulsada por la inteligencia artificial.

“La revolución de la IA trae consigo cambios, pero también oportunidades históricas”, afirmó Dina Powell McCormick, presidenta de Meta, al destacar el papel que desempeñarán los trabajadores especializados en la construcción de la infraestructura tecnológica del futuro.

Crece la resistencia comunitaria a los centros de datos

Aunque la expansión de los centros de datos promete generar empleo e inversión, diversos proyectos han enfrentado oposición en varias comunidades del país.

Entre las principales preocupaciones expresadas por residentes y organizaciones locales destacan el impacto sobre las redes eléctricas, posibles efectos ambientales y dudas sobre los beneficios económicos directos para las zonas donde se instalan estas infraestructuras.

El lanzamiento de la America’s Workforce Academy ocurre además en un contexto en el que Meta continúa destinando miles de millones de dólares a la expansión de centros de datos, mientras recientemente realizó recortes de aproximadamente 8,000 empleos, según reportes citados por medios estadounidenses.

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