Texas abre investigación contra gafas inteligentes de Meta por posibles violaciones a la privacidad

El Fiscal General de Texas, Ken Paxton, anunció una investigación contra las gafas inteligentes desarrolladas por Meta ante preocupaciones sobre presuntas violaciones a las leyes de privacidad y recopilación no autorizada de datos biométricos.

La investigación fue anunciada por el propio Paxton, quien informó que su oficina examinará las capacidades de grabación y vigilancia de los lentes inteligentes lanzados por Meta en colaboración con Ray-Ban en 2023.

Los dispositivos, conocidos como Ray-Ban Meta Smart Glasses, integran inteligencia artificial, cámaras, micrófonos, altavoces y funciones de grabación de audio y video en tiempo real. Según el fiscal texano, existe preocupación porque los usuarios podrían ocultar fácilmente la luz LED que indica cuando el dispositivo está grabando.

Attorney General Ken Paxton Launches Investigation Into Meta Glasses to Protect Texans’ Privacy From Unlawful Monitoring and Collection of Facial Data: https://t.co/mz4coPmrxe — Texas Attorney General (@TXAG) May 20, 2026

“Las gafas de Meta generan serias preocupaciones, y mi oficina investigará a fondo estos dispositivos para garantizar que ninguna persona esté siendo grabada, rastreada o sometida a la recopilación no autorizada de sus datos de manera ilegal”, señaló Paxton.

La oficina del fiscal también advirtió que el indicador luminoso no se activa en algunos modos de grabación continua, lo que podría permitir la captura de imágenes y conversaciones sin el conocimiento de terceros.

Meta ha defendido previamente que los lentes fueron diseñados con mecanismos de privacidad incorporados y que el LED frontal busca alertar cuando se está utilizando la cámara. Además, la compañía asegura en su sitio oficial que los usuarios deben cumplir las leyes locales sobre grabación y privacidad.

El caso revive tensiones entre Texas y Meta relacionadas con el manejo de datos biométricos. En 2024, la empresa acordó pagar $1,400 millones de dólares para resolver una demanda presentada por el estado, que acusaba a Facebook de recopilar y utilizar información biométrica de millones de usuarios sin consentimiento explícito.

Ese acuerdo fue considerado uno de los mayores pagos por privacidad de datos en la historia de Estados Unidos. Según la demanda, Facebook utilizó tecnología de reconocimiento facial en fotografías etiquetadas automáticamente sin autorización de los usuarios texanos.

Sigue leyendo:

• Google quiere su revancha: Por qué sus nuevas gafas inteligentes no repetirán el fracaso de hace una década

• Samsung y Google trabajan en su propia versión de lentes inteligentes

• Samsung confirma fecha del Project Moohan, su primer headset con Android XR