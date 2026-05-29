Meta estrena suscripciones para WhatsApp, Instagram y Facebook y así te afecta de verdad

Meta confirmó el lanzamiento de suscripciones opcionales llamadas Plus que llegan este mayo de 2026, pero el uso básico de las aplicaciones sigue siendo totalmente gratuito. Lo que está pasando es que la compañía de Mark Zuckerberg está abriendo un nuevo camino de ingresos más allá de la publicidad, ofreciendo funciones extra para quienes quieran exprimir al máximo sus redes sociales.

La confusión surge porque los titulares hablan de “Meta cobra por WhatsApp” cuando en realidad lo correcto es decir que Meta ofrece planes premium opcionales con funciones adicionales. Si solo mandas mensajes, subes stories o haces scroll en tu feed, tu experiencia no cambia en absoluto. Las suscripciones están pensadas para usuarios intensivos, creadores de contenido y personas que buscan mayor personalización o control sobre su presencia digital.

Los precios y qué incluye cada suscripción Plus

Meta ya está desplegando globalmente tres planes distintos adaptados a cada plataforma. Instagram Plus y Facebook Plus cuestan $3.99 dólares al mes, mientras que WhatsApp Plus es más económico con $2.99 dólares mensuales. Estos precios son para la versión web y pueden variar ligeramente si compras a través de iOS o Android debido a las comisiones de las tiendas de aplicaciones.

Instagram Plus ofrece herramientas que resultan atractivas para creadores y usuarios muy activos. Puedes ver cuántas personas rewatchearon tu Story en aggregate, crear listas ilimitadas de audiencia para Stories más allá de la opción Close Friends, y destacar una story semanalmente para obtener más vistas.

También puedes extender una story más allá de las 24 horas habituales, previsualizar stories sin aparecer como espectador, buscar en tu lista de espectadores, y publicar directamente en tu perfil sin aparecer en el feed de seguidores . Además incluye reacciones animadas Super Heart, iconos personalizados para la app, fuentes personalizables para tu bio y pins adicionales en tu perfil.

Facebook Plus ofrece un conjunto similar de funciones enfocado en expresión social. WhatsApp Plus se centra más en personalización de mensajería con temas de aplicación, tonos personalizados, chats fijados adicionales, personalización de listas y stickers premium . Cada plan está diseñado para lo que su plataforma hace mejor: las redes sociales para expresión y WhatsApp para comunicación personal.

¿Quién realmente necesita pagar y qué pasa con la inteligencia artificial?

El usuario casual que usa redes sociales unas horas a la semana no verá beneficio alguno en suscribirse. Las funciones extra son niche y apuntan a gente que publica contenido constantemente o quiere entender mejor su audiencia. Si tu prioridad es simplemente mantener contacto con familiares o consumir contenido, sigues estando cubierto por el modelo gratuito tradicional.

Meta también está probando planes nuevos con enfoque en inteligencia artificial bajo la marca Meta One. Estos planes incluyen Meta One Plus por $7.99 dólares mensuales y Meta One Premium por $19.99 dólares, que desbloquean mayor capacidad para consultas computacionalmente intensivas. Meta AI se mantiene gratuito para usuarios casuales, pero los planes premium ofrecen reasoning más profundo, modo thinking para tareas complejas, y más capacidad de generación de video e imagen . Estas pruebas de IA comenzarán el próximo mes en Singapur, Guatemala y Bolivia.

Además hay planes profesionales para creadores y negocios que Meta está testeando en mercados como Arabia Saudita, Marruecos, Tailandia y Bangladesh. El plan Meta One Essential cuesta $14.99 dólares al mes e incluye la insignia Verified y protección contra impersonación. El Advanced tiene un precio de $49.99 dólares mensuales y añade funciones como aparecer más alto en búsquedas, botón Follow destacado en Reels, analíticas competitivas profundas, y herramientas de scheduling optimizadas.

La clave está en entender que esto es opcional y por capas. Meta Verified sigue existiendo aparte para verificación y protección. Los planes Plus son para funciones divertidas y personalización. Los planes Meta One son para IA y profesionales. Ninguno de estos planes obliga al usuario promedio a pagar por lo que antes era gratis.

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