Meta anuncia que incluirá publicidad en Threads a nivel global

Los usuarios de Threads están a punto de notar un cambio que venía cocinándose desde hace meses: la publicidad llega al feed. Meta confirmó que, a partir de la semana del 26 de enero, Threads comenzará a mostrar anuncios a usuarios de todos los mercados a nivel global, un giro importante para una plataforma que se había mantenido relativamente “limpia” frente a la presión publicitaria típica de las redes sociales .

¿A partir de cuándo comenzarás a ver anuncios en Threads?

Meta anunció que “a partir de la próxima semana” ampliará los anuncios en Threads a todos los usuarios globalmente, específicamente desde la semana del 26 de enero . Esto marca un punto de inflexión porque Threads —planteada como alternativa a X— pasa de ser una experiencia más enfocada en publicaciones orgánicas a convertirse oficialmente en un producto con monetización publicitaria en el centro .

La compañía también deja claro que este movimiento no aparece de la nada: la expansión global llega después de que los anuncios se habilitaran para anunciantes en una fase previa, y tras pruebas en mercados selectos el año pasado . En otras palabras: lo que se veía como un “experimento” ahora se convierte en política de plataforma, y para el usuario común significa una cosa: el scroll ya no será solo posts de gente y cuentas que sigues .

¿Cómo cambiará tu feed de Threads?

La clave del anuncio no es solo que habrá ads, sino cómo llegarán: Meta dice que la publicidad en Threads está impulsada por su sistema de anuncios con IA, el mismo enfoque que usa en Facebook e Instagram . Eso se traduce en que, en teoría, los anuncios mantendrán un nivel de personalización parecido al que ya existe en el resto del ecosistema Meta (sí, ese tipo de anuncios que aparecen justo cuando estabas pensando en algo) .

Threads se estaba posicionando como un espacio menos saturado y, para muchos, más “fresco” que otras redes sociales. Con anuncios en el feed, Threads entra en la etapa inevitable de toda red social masiva: crecimiento, retención y luego monetización . El riesgo es obvio: si la publicidad se percibe como invasiva o rompe el ritmo de consumo, el usuario lo siente rápido; pero la apuesta de Meta es que su maquinaria de segmentación haga que esos anuncios sean “tolerables” por ser más relevantes .

¿Qué tipo de anuncios verás en Threads?

Meta también mostró una demo de cómo se verán los anuncios e indicó varios formatos: anuncios de imagen, video, carrusel, además de opciones como “Advantage+Catalog” y anuncios de apps . Eso sugiere que Threads no solo quiere “meter ads”, sino ofrecer un menú completo de formatos listos para performance, catálogos y descargas, muy alineado con el stack publicitario tradicional de Meta .

En la práctica, esto abre dos lecturas. Para creadores y medios: el feed cambia, y habrá que pelear más por atención (porque ahora compites también contra campañas pagadas) . Para marcas: Threads deja de ser un canal secundario y empieza a convertirse en un inventario publicitario serio, respaldado por la segmentación e infraestructura de Meta .

Si Threads logra introducir anuncios sin romper la experiencia, podría consolidarse como la alternativa más estable a X dentro del universo mainstream. Pero si el usuario siente que la plataforma perdió su encanto, la narrativa puede girar rápido: de “la red social que se siente nueva” a “otra app más con anuncios”, justo cuando el mercado está cansado de feeds que parecen catálogos .

