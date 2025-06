Threads lanza función anti spoilers: así podrás ocultar texto e imágenes sensibles

Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha anunciado en su cuenta oficial de Threads una nueva función clave: el ‘spoiler text’. El equipo detrás de la app está probando una herramienta que permite ocultar contenido “spoiler” tanto en texto como en imágenes, ofreciendo una experiencia más segura para quienes no quieren arruinarse la trama de su serie, película o libro favorito.

El anuncio de Zuck no pasó desapercibido pues ya cuenta con millones de visualizaciones y miles de respuestas. De este modo, Meta apuesta por una experiencia de usuario mucho más considerada con los tiempos de consumo, la curva de adelanto de las masas y el respeto por la variedad de ritmos en los que vivimos la cultura pop.

¿En qué consiste esta función?

Spoiler text es una herramienta sencilla pero potente. Cuando estés escribiendo un Hilo, podrás resaltar texto o imágenes y elegir “mark spoiler”. Esto difuminará el contenido seleccionado hasta que quien lo vea decida revelarlo con un clic o un toque en la pantalla. Según Meta, esto es especialmente útil para evitar revelaciones no deseadas del tipo “spoilers” mientras se navega.

Los detalles técnicos del despliegue dicen que, por ahora, está optimizado para móviles: en Android e iOS, el contenido oculto aparece tras un velo de puntos flotantes, mientras que en la versión web aparece detrás de un bloque gris. Aunque el alcance global del test sigue en etapa experimental, Zuck deja claro que el objetivo es llevarlo pronto a todos los usuarios de Threads.

Lo interesante es que esto no solo protege a los amantes de las series o videojuegos; también es útil para contenido sensible o desagradable, como imágenes incómodas o expresiones que algunos usuarios podrían preferir no ver directamente. De esta forma, se amplía la utilidad del spoiler text más allá del mundo del entretenimiento.

¿Por qué esta función podría ser un éxito rotundo?

La llegada del spoiler text a Threads tiene todo para convertirse en una jugada ganadora por parte de Meta. Primero, porque la cultura pop es uno de los grandes motores de conversación en esta red social. Las series, películas, videojuegos y eventos en vivo dominan los hilos día tras día, y contar con una herramienta que permita opinar sin arruinarle la experiencia a otros es algo que muchos usuarios venían pidiendo desde hace tiempo.

Además, el diseño de la función es tan simple como eficaz: marcar un fragmento como “spoiler” apenas requiere un par de toques, y el contenido queda oculto de forma elegante, tanto en móvil como en escritorio. Esto no solo mejora la experiencia para quien consume, sino también para quien publica. Ya no hay que andar aclarando con mayúsculas al principio del post o complicarse con capturas editadas para evitar revelar momentos clave de una historia.

Por otro lado, esta novedad también sirve como elemento diferenciador frente a otras plataformas como X o BlueSky, donde los spoilers siguen siendo moneda corriente. Threads se posiciona así como una red más consciente, más enfocada en cuidar la interacción entre usuarios. Y eso, en un momento en que las redes sociales están bajo la lupa por su impacto emocional, puede hacer la diferencia.

A todo esto se suma el factor viral: el anuncio de Zuckerberg ya acumula millones de visualizaciones. Influencers, medios y fans están comentando la herramienta, lo cual podría acelerar su adopción masiva. Y si a eso le agregamos el potencial de extender su uso a otros contextos —como contenido sensible, no solo spoilers narrativos—, la función tiene espacio para crecer aún más.

