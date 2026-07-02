Erling Haaland y su hermana se parecen tanto que ya es viral: “Es su clon”

Erling Haaland se está convirtiendo en uno de los protagonistas del Mundial 2026, dentro y fuera de la cancha. La razón: su hermana llamada Gabrielle ha desatado todo tipo de comentarios y memes en redes sociales, debido al gran parecido que existe entre ambos.

Aunque no debería ser algo sorprendente, ya que la genética es maravillosa, lo llamativo del caso es que el delantero noruego es un hombre fornido, de rasgos faciales bien marcados y una curiosa “similitud” con el personaje de Dragon Ball Z, “Majin buu” en su fase de “Super Buu”.

Pues las imágenes de Gabrielle Haaland siguiendo los partidos de Noruega desde las tribunas comenzaron a circular con rapidez en plataformas como X, Instagram y TikTok. En poco tiempo aparecieron cientos de mensajes donde la describían como “el clon de Haaland” o aseguraban entre bromas que “son la misma persona”.

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Quién es Gabrielle Haaland, la hermana “casi gemela” de Erling Haaland

Es la única hermana de Erling Haaland y forma parte de una familia muy vinculada al deporte. Su padre, Alf-Inge Haaland, fue futbolista profesional y transmitió esa pasión a sus hijos desde muy pequeños.

Aunque comparte con Erling una complexión atlética y rasgos físicos muy similares, Gabrielle decidió seguir un camino distinto. En lugar de desarrollar una carrera en el fútbol, optó por estudiar Medicina, apunta el portal El Universo.

Sin embargo, mantiene una relación muy cercana con su hermano y suele acompañarlo en algunos de los momentos más importantes de su carrera, especialmente cuando juega con la selección de Noruega.

Además de Gabrielle, su hermano mayor, Aastor Haaland, también forma parte de ese círculo cercano.

Aastor recibió formación futbolística durante su infancia, al igual que Erling, pero decidió abandonar ese camino durante la adolescencia para dedicarse al mundo de los negocios. A diferencia del goleador del Manchester City, mantiene un perfil muy discreto y evita la exposición pública.

Gabrielle, en cambio, ha sido vista con mayor frecuencia en los estadios durante el Mundial, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles entre los familiares del futbolista.

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