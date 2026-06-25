Por eficacia y número de partidos, quién es el mejor goleador de los Mundiales

Aunque Lionel Messi (18) y Kylian Mbappé (16) son los máximos anotadores de los Mundiales, existe una estadística en la que todavía son superados: la eficacia goleadora en un número determinado de partidos. En este sentido, la pregunta es: quién es el mejor goleador en Copas del Mundo.

La eficacia se mide por la cantidad de tantos marcados, sumado al número de partidos que el futbolista necesitó para lograrlo.

Cuando se combinan ambos datos, el nombre que brilla en la tabla de máximos artilleros es Just Fontaine. El francés marcó 13 goles en el Mundial de Suecia 1958, empleando tan solo seis partidos.

El registro supone una media de 2.1 goles por juego, es decir, una absoluta barbaridad. Por si fuese poco, aquella Copa del Mundo fue la única que disputó, lo que eleva su hazaña.

El francés Just Fontaine descosió la pelota en el Mundial de Suecia 1958, anotando 13 goles. Crédito: AP

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Los MEJORES goleadores de los Mundiales

1. Just Fontaine: 13 goles en seis partidos

Aunque representó a Francia en el Mundial del 58, Fontaine nació en Marruecos y es considerado uno de los mejores jugadores del fútbol galo. En 2023 falleció a los 83 años.

2. Sandor Kocsis

El húngaro anotó 11 goles en cinco partidos en el Mundial de Suiza 1954. Aunque su media es ligeramente mayor (2.2), Fontaine metió dos tantos más por un compromiso más.

3. Ademir (Brasil) y Eusebio (Portugal)

Tienen el mismo registro, pero en diferentes Mundiales. Ademir anotó 9 goles en seis partidos (media de 1.5) en el Mundial de Brasil 1950 y Eusebio hizo lo propio 16 años más tarde, en el Mundial de Inglaterra.

4. Gerd Müller

‘El Torpedo’ disputó dos Mundiales: México 1970 y Alemania 1974. En el primero fabricó diez goles y en el segundo cuatro, obteniendo un registro de 14 tantos en 13 duelos.

Esto le dejó un promedio goleador de 1.07, que todavía es muy superior al de otros jugadores como su compatriota Miroslav Klose y el brasileño Ronaldo Nazario.

5. Kylian Mbappé y Helmut Rahn

Aquí es donde apenas aparece Kylian Mbappé, que en 16 partidos de Mundiales ha fabricado 16 goles, una cuenta que todavía puede mejorar. Su media es exacta: 1 gol por juego, mismo promedio que el alemán Helmut Rahn tiene en su registro.

La diferencia es que el germano se quedó en 10 goles en diez compromisos, repartidos entre los Mundiales de Suiza 1954 y Suecia 1958.

Al darle una vuelta de tuerca a los registros goleadores y priorizando la media por partido, la tabla de artilleros en Mundiales luce muy diferente a la que Messi y Mbappé han acaparado en la actual Copa del Mundo. El fútbol da para todos.

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