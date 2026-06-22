La IA calculó las chances de Estados Unidos de ganar el Mundial: qué cambió tras sus dos victorias

Estados Unidos arrancó el Mundial 2026 con una pregunta que lo perseguía desde antes del debut: ¿puede una selección anfitriona, sin la historia de las grandes potencias, meterse de verdad en la pelea por la Copa? La inteligencia artificial ya había dado una primera respuesta, pero algo cambió.

Antes del torneo, la supercomputadora de Opta le asignaba a Estados Unidos apenas un 1.2% de probabilidades de salir campeón del mundo. Era una chance baja, muy lejos de España, Francia, Inglaterra o Argentina, pero no insignificante: dentro del universo de selecciones que no parten como favoritas, el equipo estadounidense aparecía como un outsider con margen para crecer.

Según la IA de Opta, sus chances de ser campeón eran de 1.2% antes del torneo, aunque crecieron tras dos victorias. Crédito: AP

Después llegaron los partidos. Y el panorama cambió. La selección dirigida por Mauricio Pochettino debutó con una goleada 4-1 ante Paraguay y luego venció 2-0 a Australia. Con esos resultados, Estados Unidos aseguró su clasificación a la ronda de 32 y transformó una expectativa moderada en ilusión concreta para los fanáticos.

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El número de la IA y el clima real

El 1.2% de Opta no decía que Estados Unidos no podía ganar. Decía, más bien, que para hacerlo debía superar un camino muy difícil. La predicción se basaba en miles de simulaciones del torneo, tomando en cuenta la fuerza de cada selección, el fixture, los posibles cruces y la dificultad de sostener el rendimiento en una Copa del Mundo ampliada.

Pero el fútbol tiene una particularidad que los modelos intentan medir, aunque nunca capturan del todo: el impulso. Estados Unidos no solo ganó sus dos primeros partidos. Lo hizo con autoridad, con goles, con orden defensivo y con un equipo que empezó a transmitir algo que no siempre había logrado en mundiales anteriores: sensación de control.

Eso no convierte automáticamente a la selección en candidata. Pero sí cambia la conversación. Antes del torneo, la pregunta era si Estados Unidos podía competir. Ahora la pregunta es hasta dónde puede llegar.

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La localía también juega

La gran ventaja de Estados Unidos no aparece únicamente en las estadísticas. Jugar en casa puede pesar en detalles que no siempre se ven en una tabla: estadios llenos, menor desgaste logístico, apoyo del público, familiaridad con las ciudades y una presión que, bien administrada, puede convertirse en energía.

Para los latinos en Estados Unidos, además, este Mundial tiene una dimensión especial. Muchos fanáticos siguen a sus selecciones de origen, pero también viven el torneo desde el país anfitrión. En ciudades con comunidades mexicanas, centroamericanas, sudamericanas y caribeñas, el avance de Estados Unidos suma otro ingrediente a la fiesta mundialista.

La selección estadounidense no necesita ser el equipo más querido por todos para convertirse en una historia central. Le alcanza con seguir ganando.

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Por qué la IA todavía no lo pone entre favoritos

El problema para Estados Unidos está en lo que viene. Una cosa es dominar una fase de grupos y otra muy distinta es superar cruces de eliminación directa. En esa etapa, cualquier rival puede cambiar el destino de un equipo en 90 minutos.

La experiencia también pesa. España, Francia, Argentina, Inglaterra, Brasil, Portugal o Alemania tienen planteles acostumbrados a jugar instancias decisivas, figuras de élite y una historia competitiva que suele marcar diferencias en los momentos límite.

Estados Unidos tiene talento, localía y confianza. Pero todavía debe demostrar que puede sostener el nivel cuando el margen de error desaparezca.

Por eso, aunque sus probabilidades hayan mejorado en el mercado y en la percepción general, la lógica de los modelos sigue siendo prudente. La IA no se deja llevar por la emoción del momento. Calcula escenarios. Y en la mayoría de esos escenarios, las potencias todavía aparecen por delante.

El técnico de Estados Unidos Mauricio Pochettino reacciona durante el partido del Grupo D del Mundial, el viernes 19 de junio de 2026, en Seattle. (AP Foto/Ted S. Warren) Crédito: AP

Lo que cambió tras las dos victorias

Lo que sí cambió es el piso de la selección. Estados Unidos ya no está jugando solo para hacer un buen papel como anfitrión. Con dos victorias y la clasificación asegurada, el equipo de Pochettino empezó a construir una narrativa mucho más ambiciosa.

El triunfo ante Paraguay mostró pegada. La victoria ante Australia dejó una señal diferente: solidez, control y capacidad para ganar sin necesidad de un partido desbordado. Esa combinación suele importar en los Mundiales.

También cambió la confianza. Los jugadores ya no hablan desde la promesa, sino desde los resultados. Y el público, que antes miraba con expectativa, empieza a mirar con otra pregunta: ¿y si esta vez pasa algo grande?

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