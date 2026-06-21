Mundial 2026: el estadio que desafía los precios de la FIFA y vende hot dogs a $2 dólares

El Mundial 2026 no solo ha llamado la atención por lo que ocurre dentro de la cancha. También ha generado debate por los elevados precios que enfrentan los aficionados en varias sedes del torneo. Sin embargo, existe una excepción que ha sorprendido a miles de visitantes: el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, donde un hot dog cuesta apenas dos dólares.

La sede, que ya recibió partidos de la selección de España, se ha convertido en un caso único dentro de la Copa del Mundo al mantener precios considerablemente más bajos que los registrados en otros estadios mundialistas.

? Aplauden a Arthur Bank, no subió los precios para el Mundial.



Arthur Blank, propietario de los Falcons y del Atlanta United, sentó un precedente en las ligas profesionales al introducir precios accesibles para los aficionados con la inauguración del Mercedes-Benz Stadium hace? pic.twitter.com/ElZ3IaWq0a — Bye Week ? (@podbyeweek) June 16, 2026

Atlanta desafía los precios del Mundial 2026

En la mayoría de las sedes del torneo, los aficionados deben desembolsar cantidades importantes por alimentos y bebidas. En algunos estadios, una hamburguesa acompañada de papas fritas puede alcanzar los $24 dólares y una bebida gaseosa puede costar cerca de $11 dólares, mientras que en Toronto un perro caliente ronda los 20 dólares canadienses, equivalentes a $14 estadounidenses,

Frente a ese panorama, Atlanta destaca por ofrecer uno de los consumos más accesibles de toda la competencia. Allí, un hot dog de “2 dólares se ha convertido en símbolo de resistencia frente al incremento de precios que suele acompañar a los grandes eventos deportivos.

La decisión de Arthur Blank que cambió las reglas

Detrás de esta política se encuentra Arthur Blank, propietario de los Atlanta Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS.

Hace una década, el empresario impulsó una estrategia para mantener precios razonables dentro del estadio, convencido de que los aficionados no debían pagar cantidades excesivas por productos básicos durante los eventos deportivos.

Gracias a esa filosofía, el Mercedes-Benz Stadium conserva tarifas muy por debajo de la media de los grandes recintos estadounidenses, incluso durante la celebración del Mundial 2026.

Los aficionados celebran la diferencia

La política de precios accesibles no ha pasado desapercibida entre los seguidores que visitan Atlanta durante la Copa del Mundo.

“La verdad es que me ha sorprendido lo barato que es. Veníamos preparados para pagar mucho más y son unos precios que no se ven en ningún estadio“, explicó Rob, un aficionado libanés-estadounidense que acudió junto a su familia para apoyar a España.

El comentario refleja una percepción compartida por muchos asistentes, quienes han criticado los costos registrados en otras sedes mundialistas.

Crazy price differences0!! No wonder the Toronto Worod Cup opener with Canada didn't sell out!! Elbows up!!

Atlanta World Cup (single panel photo), 2 hotdogs, 2 drinks, 8 bucks USD. Toronto World Cup same $57.50 CND (2 seperate photos)!!@FoodProfessor @mxnkind_ @worldcup? pic.twitter.com/0YWH1BcWBX — @YegTomBraid (@YegTomBraid) June 15, 2026

Crece el debate sobre los precios en los estadios

La discusión ha trascendido el ámbito deportivo. En Estados Unidos, algunos legisladores han planteado la posibilidad de regular los precios dentro de los estadios, argumentando que los aficionados se convierten en una audiencia cautiva sin alternativas para adquirir alimentos o bebidas durante los eventos.

El debate cobra fuerza en medio del Mundial 2026, un torneo que ha sido señalado por muchos seguidores debido al costo de las entradas y de los productos disponibles dentro de los recintos.

Mientras tanto, Atlanta continúa destacando como la excepción más llamativa del campeonato: una sede donde disfrutar un partido mundialista y comprar un hot dog por $2 dólares todavía es posible.

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