Mundial 2026: México, Estados Unidos y Canadá responden en casa: los tres anfitriones siguen invictos

En el Mundial 2026 hay una tendencia que no pasa desapercibida: los tres países anfitriones mantienen el paso firme tras las dos primeras jornadas de la fase de grupos. México, Estados Unidos y Canadá continúan invictos y han convertido la localía en un factor clave en sus aspiraciones dentro del torneo.

Mientras la selecciones de México y Estados Unidos ya aseguraron su presencia en los dieciseisavos de final, Canadá llega a la última fecha con el liderato provisional de su grupo y con amplias posibilidades de avanzar a la siguiente ronda.

Home field advantage is in full effect so far at the FIFA World Cup pic.twitter.com/c1Sq56QBd3 — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 20, 2026

México da el golpe y asegura su clasificación

La selección de México ha sido uno de los equipos más sólidos del torneo en este arranque. Tras superar a Sudáfrica en su presentación, el conjunto dirigido por Javier Aguirre dio un paso decisivo al vencer a Corea del Sur en la segunda jornada.

Ese resultado no solo le permitió sellar su boleto a los dieciseisavos de final, sino también garantizar el primer lugar del Grupo A gracias al criterio de desempate vigente en la competición.

Con dos triunfos en dos partidos, el combinado nacional ha cumplido con las expectativas y llegará a la última fecha con la tranquilidad de tener asegurado su lugar en la fase eliminatoria.

Estados Unidos impone condiciones en el Grupo D

Si hay un anfitrión que ha mostrado autoridad desde el inicio, ese ha sido Estados Unidos.

El conjunto de las barras y las estrellas sumó victorias consecutivas sobre Paraguay y Australia para alcanzar seis puntos y adueñarse del Grupo D.

Además, la victoria paraguaya sobre Turquía en la segunda jornada terminó por beneficiar directamente a los estadounidenses, que aseguraron matemáticamente el liderato de su sector con una fecha de anticipación.

La selección norteamericana no solo avanzó de ronda, sino que evitó cualquier riesgo de perder la cima del grupo, una ventaja importante de cara a los cruces eliminatorios.

Canadá se suma al protagonismo de los anfitriones

El tercer integrante de la organización conjunta del torneo tampoco se ha quedado atrás.

Después de empatar en su debut, Canadá protagonizó una de las actuaciones más contundentes de la segunda fecha al golear a Qatar, resultado que le permitió colocarse en la parte alta del Grupo B gracias a su diferencia de goles.

La escuadra dirigida por Jesse Marsch ha mostrado una versión ofensiva y agresiva, impulsada por figuras como Jonathan David, quien se ha convertido en uno de los nombres propios del campeonato.

Aunque todavía debe confirmar su clasificación en la última jornada, el conjunto canadiense depende de sí mismo para avanzar y mantener el protagonismo de los anfitriones.

Los organizadores convierten la localía en una fortaleza

Más allá de los resultados individuales, el balance conjunto de México, Estados Unidos y Canadá refleja un inicio prometedor para los países organizadores.

Entre los tres acumulan cinco victorias y un empate tras dos jornadas, sin conocer la derrota y con la posibilidad real de colocar a sus tres selecciones en la fase eliminatoria.

El apoyo de sus aficionados, el conocimiento de las sedes y la confianza generada por los buenos resultados han sido factores determinantes en este arranque del torneo.

Un mensaje para el resto de los favoritos

Cuando comenzó el Mundial 2026, gran parte de los reflectores estaban puestos sobre selecciones como Argentina, Francia, Inglaterra o Brasil. Sin embargo, los anfitriones han aprovechado sus oportunidades para demostrar que también están dispuestos a competir.

Con la fase de grupos entrando en su tramo decisivo, México, Estados Unidos y Canadá llegan fortalecidos y con la ilusión de prolongar su recorrido en la Copa del Mundo.

Por ahora, el balance es claro: los tres organizadores siguen invictos y han convertido el Mundial 2026 en una fiesta que también se refleja dentro de la cancha.

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