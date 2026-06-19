Ismael Saibari marca el gol más rápido del Mundial 2026 en triunfo clave de Marruecos

Marruecos dio un paso importante en sus aspiraciones dentro del Grupo C al imponerse por 0-1 a Escocia en el Gillette Stadium de Boston. La selección dirigida por Mohamed Ouahbi encontró la diferencia apenas iniciado el encuentro y supo conservarla hasta el final para colocarse provisionalmente en la cima de su sector, mientras espera el resultado del compromiso entre Brasil y Haití.

La jugada que definió el partido llegó cuando todavía no se cumplían dos minutos de juego. Ismael Saibari aprovechó una acción construida desde la mitad de la cancha y anotó a los 71 segundos, estableciendo hasta ahora el gol más rápido de la Copa del Mundo 2026.

MOROCCO 2ND MINUTE GOAL! ??



Ismael Saibari wasted NO TIME on this beauty pic.twitter.com/Rwa4VvxbmD — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 19, 2026

El tanto nació tras una intervención de Brahim Díaz, quien recogió el balón en la zona media y filtró un pase que rompió la estructura defensiva escocesa. Saibari recibió con espacio suficiente para encarar la portería y resolvió la acción con un potente disparo que terminó convirtiéndose en el único gol de la tarde.

El futbolista marroquí volvió a ser una de las figuras destacadas de su selección. Después de haber marcado también en el debut frente a Brasil, tuvo una actuación sobresaliente en Boston. Además del gol, generó peligro constante gracias a sus movimientos ofensivos, estuvo cerca de ampliar la ventaja en más de una ocasión y llegó incluso a estrellar un remate en la cruceta.

Marruecos controla el partido y Escocia no encuentra respuestas

Con la ventaja conseguida desde el arranque, el conjunto africano pudo desarrollar un encuentro cómodo desde el aspecto táctico. Replegado con orden y seguridad, limitó los espacios para una Escocia que se vio obligada a asumir el protagonismo del balón durante gran parte del compromiso.

La selección escocesa ya había atravesado una situación similar en su presentación ante Haití y nuevamente encontró dificultades para generar ocasiones claras. Su ataque mostró poca fluidez y no logró transformar la posesión en oportunidades concretas para igualar el marcador.

Mientras tanto, Marruecos exhibió solidez en todas sus líneas. Achraf Hakimi participó activamente por el sector derecho, asociándose con Brahim Díaz y proyectándose con frecuencia en ataque. El capitán marroquí se mostró cómodo durante todo el encuentro y contribuyó a mantener el control del desarrollo del juego.

El partido también dejó un momento emotivo en las tribunas. A falta de 14 minutos para el final, los aficionados presentes rindieron homenaje a Donny Strathie, seguidor escocés fallecido el pasado domingo en Boston a los 76 años. Los asistentes de ambas selecciones dedicaron un minuto de aplausos para recordar al integrante del llamado Ejército del Tartán, quien no pudo cumplir su deseo de asistir a un partido mundialista de su selección.

Con este resultado, Marruecos llega fortalecido a la última jornada de la fase de grupos. El próximo 24 de junio enfrentará a Haití en Atlanta, mientras que Escocia buscará mantenerse con vida cuando se mida a Brasil en Miami, ambos encuentros programados en horario unificado.

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