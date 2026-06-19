Argelia se queja oficialmente con la FIFA por decisiones arbitrales frente a Argentina

La actuación arbitral durante el duelo entre Argentina y Argelia en la Copa del Mundo continúa generando repercusiones. Tras la derrota por 3-0 del conjunto africano, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) elevó una queja formal ante la FIFA para manifestar su desacuerdo con dos acciones ocurridas durante el encuentro disputado en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

De acuerdo con información difundida por el diario deportivo argelino Compétition, que aseguró haber accedido a fuentes oficiales, el organismo considera que hubo decisiones relevantes que no fueron sancionadas por el cuerpo arbitral encabezado por el polaco Szymon Marciniak. La presentación también apunta a la actuación del VAR, dirigido por Tomasz Kwiatkowski.

La goleada argentina quedó marcada por los tres tantos de Lionel Messi, pero desde la dirigencia argelina el foco estuvo puesto en dos jugadas específicas. Una de ellas involucró al propio capitán argentino y una entrada sobre Aïssa Mandi, defensor y capitán de la selección africana. Según el informe remitido por la FAF, la acción merecía una “sanción disciplinaria”, algo que finalmente no ocurrió durante el partido.

Era roja.#Messi el regalón insoportable de la FIFA. pic.twitter.com/PMfGwLgoe1 — Italo Rodriguez (@porkyasecas) June 17, 2026

La segunda situación señalada por la federación corresponde a una acción protagonizada por Alexis Mac Allister sobre Ibrahim Maza. La entidad sostiene que el mediocampista argelino recibió un codazo en el rostro y que la jugada tampoco derivó en una sanción por parte del árbitro principal.

La crítica también alcanza al VAR

Uno de los puntos centrales del reclamo presentado ante la FIFA es la ausencia de revisión de ambas acciones mediante el sistema de videoarbitraje. Según la postura de la FAF, ninguna de las dos incidencias fue analizada en profundidad por los responsables del VAR, pese a la relevancia que pudieron haber tenido para el desarrollo del encuentro.

Compétition señaló que la federación considera que esos episodios influyeron directamente en el partido. La evaluación de la dirigencia argelina es que las dos acciones pudieron haber terminado con expulsiones de futbolistas argentinos, un escenario que habría permitido a los Verdes disputar parte del compromiso con superioridad numérica.

La información sobre la presentación formal fue replicada posteriormente por distintos medios, entre ellos el diario francés L’Equipe. Tanto Compétition como el medio argelino TSA detallaron que la queja se centra en las decisiones que, según la federación, no fueron advertidas ni por Marciniak ni por el equipo encargado del videoarbitraje.

En medio de la controversia, también se recordó que la Regla 12 de la IFAB contempla distintos criterios para evaluar infracciones por contacto físico. Entre las posibilidades figuran las acciones consideradas imprudentes, temerarias o aquellas catalogadas como uso de fuerza excesiva, cada una con consecuencias disciplinarias diferentes. En el caso de la jugada protagonizada por Messi, el árbitro optó por no mostrar tarjeta alguna.

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