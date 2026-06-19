Brasil alivia sus dudas con un 3-0 sobre Haití

La pelea por los puestos de clasificación en el Grupo C del Mundial 2026 llegará abierta hasta la última jornada, pero Brasil recuperó terreno en el momento indicado. La selección dirigida por Carlo Ancelotti venció por 3-0 a Haití en Philadelphia y dejó atrás parte de las dudas que habían surgido tras el empate conseguido en su estreno mundialista frente a Marruecos.

El resultado permitió a la Canarinha alcanzar los cuatro puntos y ubicarse en la cima de la clasificación, igualada en unidades con Marruecos. Escocia permanece con tres puntos, mientras que Haití quedó sin posibilidades de avanzar tras encadenar su segunda derrota del torneo.

Aunque el marcador final reflejó una diferencia amplia, el inicio del encuentro presentó algunas complicaciones para el conjunto sudamericano. Haití apostó por una línea defensiva de cinco hombres y consiguió cerrar espacios durante varios minutos. La estrategia diseñada por Sébastien Migné buscó limitar la influencia de los atacantes brasileños y, en ciertos pasajes del primer tiempo, logró incomodar a su rival.

Sin embargo, la insistencia ofensiva de Brasil comenzó a generar grietas en el sistema haitiano. Vinícius Júnior y Raphinha encontraron espacios por los costados y empezaron a exigir a una defensa que poco a poco fue perdiendo solidez.

Vinícius lidera la reacción y Cunha responde con goles

El encuentro cambió de rumbo a los 23 minutos. Una acción protagonizada por Vinícius Junior dentro del área terminó con una intervención de Johny Placide que dejó el balón sin dueño. Matheus Cunha apareció en el lugar indicado para aprovechar el rebote y enviar la pelota al fondo de la red.

Matheus Cunha deflects it into the back of the net, scoring his first-ever FIFA World Cup goal ?? pic.twitter.com/AVeJvU2RMJ — FOX Sports (@FOXSports) June 20, 2026

El tanto tuvo un efecto inmediato sobre el desarrollo del partido. Brasil ganó tranquilidad y comenzó a desplegar un fútbol más fluido. Cunha, una de las modificaciones realizadas por Ancelotti respecto al debut ante Marruecos, volvió a aparecer antes del descanso para ampliar la ventaja.

La segunda anotación llegó tras una asistencia de Vinícius. El delantero recibió al espacio y definió con un potente remate que dejó sin opciones al arquero haitiano. La actuación del atacante terminó justificando la decisión del cuerpo técnico de incluirlo desde el inicio.

BRACE FOR CUNHA! ??



Brazil is flying! pic.twitter.com/pSH7KMHq5D — FOX Sports (@FOXSports) June 20, 2026

Todavía quedaba tiempo para una intervención más del futbolista del Real Madrid. Ya en el descuento de la primera mitad, Lucas Paquetá filtró un pase profundo y Vinícius definió con calma para establecer el 3-0 antes del descanso.

2ND GOAL OF THE TOURNAMENT FOR VINI JR.! ??



Brazil is dominating in this first half pic.twitter.com/upiOQH52g2 — FOX Sports (@FOXSports) June 20, 2026

La segunda parte tuvo menos intensidad. Brasil generó nuevas oportunidades para aumentar la diferencia, incluyendo un disparo al travesaño de Gabriel Martinelli, una ocasión clara de Douglas Costa y una definición de Endrick que terminó anulada por fuera de juego.

Del otro lado, Haití siguió buscando un gol pese a conocer que su continuidad en la Copa del Mundo estaba comprometida. El conjunto caribeño intentó descontar hasta el final, aunque sin éxito.

La victoria dejó un panorama favorable para Brasil de cara a la jornada definitiva del Grupo C, aunque también una preocupación. Raphinha abandonó el terreno de juego durante la primera mitad tras resentirse del muslo derecho, una situación que deberá ser evaluada antes del compromiso frente a Escocia.

Al mismo tiempo, Marruecos enfrentará a Haití en unos duelos que definirán el destino de los tres equipos que aún conservan opciones de avanzar.



Sigue leyendo:

· Raúl Rangel advierte a las demás selecciones en el Mundial 2026

· Ismael Saibari marca el gol más rápido del Mundial 2026 en triunfo clave de Marruecos

· Cristiano Ronaldo muestra una selección de Portugal “siempre unida”