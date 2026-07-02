La IA vuelve a calcular las opciones de Estados Unidos en el Mundial tras eliminar a Bosnia

Estados Unidos ya no es solo el anfitrión que quería hacer un buen papel. Después de vencer 2-0 a Bosnia y Herzegovina y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, las proyecciones empiezan a mirarlo de otra manera.

La selección dirigida por Mauricio Pochettino ganó un partido incómodo, resistió con diez hombres tras la expulsión de Folarin Balogun y cerró la clasificación con un gol de Malik Tillman. Fue, además, su primera victoria en una instancia de eliminación directa mundialista desde 2002.

El resultado cambia el cuadro y también el cálculo de los modelos. Antes del torneo, Estados Unidos aparecía como un candidato secundario, con opciones bajas de levantar la Copa, aunque con buenas probabilidades de avanzar de fase. Ahora ya está entre los 16 mejores y tiene una ruta concreta: enfrentará a Bélgica el 6 de julio en Seattle.

Qué dicen ahora los modelos

El modelo PELE de Nate Silver, basado en 100,000 simulaciones, actualiza las probabilidades del Mundial a medida que avanza el torneo. Sus proyecciones siguen ubicando a potencias como España, Brasil, Francia y Argentina entre los grandes favoritos, pero la victoria ante Bosnia mejora el escenario de Estados Unidos porque elimina una barrera que antes era solo una posibilidad.

Aun así, el salto no convierte automáticamente al equipo estadounidense en favorito al título. En los modelos de predicción, avanzar una ronda aumenta las chances, pero el rival siguiente pesa mucho. Y Bélgica no es un cruce menor: viene de vencer 3-2 a Senegal y llega con mayor recorrido internacional.

Sigue leyendo: Una supercomputadora simuló 10,000 veces el Mundial 2026 y este sería el campeón

La baja que puede cambiar el cálculo

El gran problema para Estados Unidos será la ausencia de Folarin Balogun. El delantero abrió el marcador ante Bosnia, pero luego fue expulsado tras una revisión del VAR y deberá cumplir una suspensión automática de un partido.

La baja pesa porque Balogun venía siendo uno de los jugadores más importantes del equipo. Pochettino defendió al futbolista y aseguró que no merecía la roja, aunque la sanción no podrá evitarse.

Estados Unidos-Bélgica, el partido que define si hay sueño grande

La victoria ante Bosnia mostró algo que los números también valoran: Estados Unidos fue capaz de ganar bajo presión, con un hombre menos y en una noche de eliminación directa. Eso alimenta el optimismo.

Pero el partido ante Bélgica será otra clase de examen. Si Estados Unidos supera esa ronda, el cálculo volverá a cambiar. Y entonces la pregunta ya no será si puede hacer un buen Mundial, sino hasta dónde puede llegar realmente.

Sigue leyendo:

Predicción de Los Simpson revela cuál será la final del Mundial 2026 y es un batacazo

Mundial 2026: ¿Cómo evitar las estafas en la compra de boletos?

Mundial 2026: rituales más curiosos de los fans latinos para apoyar a sus equipos