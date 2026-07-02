Misma falta de Messi y Balogun, distino criterio del arbitraje: Estados Unidos pierde a su goleador

Las distintas formas de juzgar una falta similar entre el argentino Lionel Messi contra Argelia y del norteamericano Folarin Balogun, han generado una ola de críticas y cuestionamientos contra la FIFA por haber acudido a una “doble moral” que dejó sin sanción al sudamericano y una expulsión al estadounidense.

Después de que Folarin Balogun salió expulsado por una falta sobre el número cuatro de Bosnia-Herzegovina en el minuto 64, el árbitro brasileño Raphael Claus fue requerido por el VAR para juzgar la falta del estadounidense sobre Tarik Muharemović, mientras que el polaco Szymon Marciniak, silbante del Argelia contra Argentina, no fue requerido por el VAR.

Polémica en la Justa Mundialista ?



Folarin Balogun recibió la tarjeta roja ? tras una desafortunada jugada donde pisa a un jugador de Bosnia y Herzegovina pero en un jugada muy similar Messi no fue sancionado con el mismo criterio ?



¿Justo el criterio o la camiseta y nombre? pic.twitter.com/VjIFKyXL9L — POSTA Deportes (@POSTADeportes) July 2, 2026

Por esa razón se generó un ambiente de polémica, acusando a la FIFA de una doble moral empeñada en proteger el aspecto económico al perdonar al astro argentino de la tarjeta roja por el simple hecho de dejar impune la falta cometida sobre el argelino que, de acuerdo al nuevo criterio arbitral, era tarjeta roja automática.

Por esa razón, el descontento de los aficionados se plasmó en las redes sociales tras la expulsión de Folarin Balogun con los Estados Unidos, donde usuarios y analistas de inmediato resaltaron el doble manejo en el criterio de los silbantes en una misma falta.

ESTADOS UNIDOS ESTALLA CONTRA LA FIFA.



La expulsión de Folarin Balogun desató la polémica. Miles de aficionados comparan la acción con una jugada de Lionel Messi ante Argelia y exigen una explicación por la diferencia de criterios arbitrales. pic.twitter.com/iiImQVTjI4 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 2, 2026

Esta situación provocó que una inmensa mayoría de aficionados pusieran en entredicho el espíritu del fair play que tanto pregona la FIFA, cuando en las primeras de cambio se nota que existen equipos que parecen intocables, como el argentino, con la finalidad de limpiarle el camino hasta la gran final.

La amplia revisión en video de ambas jugadas y el profundo análisis que se hizo de la misma por la televisión estadounidense abrieron más el horizonte de las críticas por considerar que Balogun no merecía la tarjeta roja por esa jugada y que se debió juzgar de la misma forma como la de Lionel Messi.

Messi didn’t get a red card for this.



But, Balogun got a red card.



Make it make sense, FIFA? pic.twitter.com/Ce9mePP5g6 — Jon Root (@JonnyRoot_) July 2, 2026

Dichas acciones en el uso del VAR y la severidad en el fuera de lugar virtual han colocado a la FIFA en el ojo del huracán, sobre todo porque se considera que la tecnología está acabando la esencia del fútbol, el sabor de la polémica, dejar el margen del error al ojo humano y no a la tecnología, sobre todo porque al final de cuentas las marcaciones emanan del propio criterio humano.

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