Messi celebra su cumpleaños 39 entrenando y enfocado en el Mundial 2026: así fue su festejo en plena concentración

Lionel Messi celebró su cumpleaños número 39 en plena concentración de la selección de Argentina durante el Mundial 2026, combinando festejo, entrenamiento y enfoque total en la competencia.

39 years of memories. 39 years of Lionel Messi.



On this day in 1987, a star was born ??? pic.twitter.com/GmG3C6NUiQ — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) June 24, 2026

Lejos de cualquier pausa en la preparación, el capitán argentino compartió en redes sociales cómo vivió su día especial: primero con una celebración junto a sus compañeros y después con una rutina de trabajo físico en el gimnasio, reafirmando su compromiso en la Copa del Mundo.

Messi comparte su festejo en la concentración de Argentina

El astro argentino publicó en su cuenta de Instagram una imagen en la que aparece rodeado de varios compañeros del plantel, celebrando con una tarta decorada con los colores celeste y blanco y velas con el número 39.

“Anoche arrancamos con una linda sorpresa. Gracias!!”, escribió Messi junto a la publicación, en la que aparecen jugadores como Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Nahuel Molina y Nicolás Otamendi, además del utilero Mario De Stéfano.

??? La historia de Instagram de Lionel Messi el día de su cumpleaños: así lo sorprendieron sus compañeros en la concentración de #Argentina en el #Mundial2026. pic.twitter.com/Xq6LU60uqc — Histoporte (@histoporte_) June 24, 2026

La imagen rápidamente se volvió viral entre los aficionados, que destacaron el ambiente de unión dentro del grupo argentino en plena competencia mundialista.

Entrenamiento y enfoque total en el Mundial 2026

Horas después de la celebración, Messi publicó un video en el que se le observa entrenando en el gimnasio de la concentración en Kansas, realizando ejercicios de fuerza y preparación física.

El mensaje fue claro: incluso en su cumpleaños, el capitán de Argentina mantiene la disciplina y el foco en el rendimiento dentro del Mundial 2026, donde es una de las figuras más determinantes del torneo.

Este tipo de publicaciones refuerza la imagen de un jugador que, pese a su trayectoria y edad, continúa priorizando la preparación física en una Copa del Mundo altamente exigente.

Un presente brillante en la Copa del Mundo

Más allá del festejo, Messi atraviesa un momento destacado en lo deportivo.

El delantero abrió el torneo con un triplete ante Argelia en la victoria 3-0 y posteriormente marcó un doblete en el triunfo 2-0 frente a Austria, lo que lo coloca entre los máximos goleadores del campeonato.

Con estos resultados, Argentina ya aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final y el primer lugar de su grupo.

The GOAT turns 39 today ?



Happy birthday, Lionel Messi! pic.twitter.com/NbYKhz58Q6 — FOX Sports (@FOXSports) June 24, 2026

Mensajes, homenajes y repercusión global

El cumpleaños del capitán argentino también generó una fuerte repercusión en redes sociales.

Su familia, clubes donde ha jugado y distintas instituciones del futbol mundial publicaron mensajes de felicitación, destacando su impacto en la historia del deporte.

Incluso en Rosario, su ciudad natal, y en Dallas, Texas, se realizaron homenajes con miles de personas reunidas para celebrar al ídolo argentino.

SALUDOS Y MÁS SALUDOS PARA EL 10 ? ?



Así le cantaron el feliz cumpleaños a Lionel Messi en Fort Worth, Dallas.



¡Feliz cumpleaños y gracias eternas, capitán! ?? #TNTSportsMundial pic.twitter.com/KTSLkOAMn1 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) June 24, 2026

Messi, entre la celebración y el objetivo mundialista

Mientras disfruta del reconocimiento global, Messi mantiene el enfoque en el torneo.

Con Argentina ya clasificada, el cuerpo técnico podría administrar sus minutos en el próximo partido ante Jordania, pensando en la fase de eliminación directa.

A sus 39 años, el capitán argentino continúa combinando liderazgo, rendimiento y profesionalismo en una nueva edición del Mundial, donde su presencia sigue siendo decisiva tanto dentro como fuera del campo.

¡Feliz cumpleaños ?? para nuestro Capitán Leo Messi y nuestros cocineros Diego Iacovone y Antonia Farías!



¡Qué sean siempre felices! ??? pic.twitter.com/IOZcJUAmx4 — ?? Selección Argentina ??? (@Argentina) June 24, 2026

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