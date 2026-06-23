Panamá coqueteó con una hazaña con Croacia, pero terminó yéndose con la derrota: 0-1

Nadie podrá cuestionar que Panamá no fue valiente contra Croacia y que inclusive coqueteó con una gran hazaña en la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo 2026, pero la misma precipitación de su estilo y atrevimiento los llevaron a la derrota 1-0.

Un tropiezo doloroso, pero que al final de cuentas se ajustó a lo que ambos equipos trabajaron en los 90 minutos del duelo celebrado en Toronto, Canadá, y que ahora obligará a la escuadra canalera a rifarse la vida contra Inglaterra en la última fecha de este sector para no irse sin puntos del Mundial.

¡SUFRIDO TRIUNFO CROATA!



Aunque por la mínima, Croacia consiguió la victoria ante Panama, quienes quedaron eliminados del Mundial 2026.



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Mientras que Croacia, con el gol de Ante Budimir, resolvió todos los problemas que tuvieron durante los 90 minutos para poder contener a los panameños y salir con las banderas desplegadas a su último juego contra el equipo de Ghana.



La complejidad del encuentro estuvo a punto de echar a perder la celebración de los croatas de los 200 encuentros internacionales de su máximo referente, Luka Modric, cifra que solo está reservada para jugadores de la talla de Cristiano Ronaldo o del propio Lionel Messi.

Panamá sabía que tenía que ir por la victoria, sobre todo después de caer con Ghana en la primera fecha, y así lo entendió en la mayoría de las acciones, tratando de complicarle la existencia a los europeos que, con todo y el talento de sus hombres, no atinó a funcionar durante la primera mitad.



Ante Budimir anotó el gol del partido al minuto 54 y lideró la victoria 1-0 de Croacia sobre Panamá en la Copa del Mundo 2026, presentado por @BankofAmerica pic.twitter.com/b8BxXzwZNO — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 24, 2026

Por eso dispusieron o una línea de cinco defensores, cuatro centrocampistas muy juntos y José Fajardo como referencia. El plan cerró los pasillos interiores a Modric, Kovacic y Baturina, y empujó a Croacia a una circulación previsible, demasiado lateral y sin la chispa de Modric.



La mejor ocasión panameña llegó en el minuto 23. Murillo volvió a ganar la espalda por la banda derecha, centró al área y José Luis Rodríguez conectó un cabezazo que Livakovic desvió lo justo para enviarlo al larguero. Fue el momento que pudo cambiar el partido y que confirmó el daño que Panamá estaba haciendo por el costado de Gvardiol.



Croacia apenas arañó la reacción antes de terminar los 45 minutos con un disparo de Baturina y por eso el técnico Dalic dispuso movimientos, sacando a Musa y a Gvardiol y dando entrada a Budimir y Kramaric, y el cambio tuvo efecto inmediato.

Los europeos fueron más al área rival con más presencia entre centrales y en el minuto 54 resolvió el partido. Stanisic apareció con libertad por la derecha y Budimir, solo en el área pequeña, empujó el 0-1.



Panamá no pudo modificar su estilo y vieron cómo sus llegadas al área de Croacia fueron disminuyendo y por el contrario, obligaron a que su portero Mosquera interveniera ante Marco Pasalic en una acción clara poco después. Christiansen movió el banquillo con Waterman, Azarías Londoño, Eric Davis y Tomás Rodríguez, pero el equipo centroamericano mezcló empuje con precipitación.

¡HONOR A QUIEN HONOR MERECE! ????



Al finalizar el encuentro de Croacia aprovecharon el momento para ovacionar y celebrar a Luka Modri? ??? quien sin duda es un ídolo y un referente en el equipo.



¿Hasta dónde llegará la selección de la mano del mediocampista? ?



? Sigue? pic.twitter.com/e9Vu6pXqXe — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) June 24, 2026

La presión del empate entre Ghana e Inglaterra antes de este encuentro hizo que al final Croacia quedara con tres puntos, detrás de los ingleses y ghaneses que se quedaron con cuatro puntos, dejando atrás a Panamá sin puntos y al borde de la eliminación.

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