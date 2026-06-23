Inglaterra se atasca con Ghana: el Grupo L se definirá en la última jornada

El Grupo L llegará abierto a la última fecha del Mundial 2026. Inglaterra no pudo transformar su dominio territorial en ventaja y terminó empatando 0-0 con Ghana en Boston, un resultado que dejó a ambas selecciones con cuatro puntos y muy cerca de asegurar el boleto a los dieciseisavos de final, aunque todavía sin confirmarlo.

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel conservó el primer puesto gracias a una mejor diferencia de goles general, pero volvió a marcharse del campo sin despejar por completo las dudas sobre su rendimiento ofensivo.

La selección inglesa tomó el control desde el inicio y empujó el partido hacia el campo rival. La posesión fue casi completamente británica durante largos tramos del primer tiempo, aunque el escenario nunca se tradujo en ocasiones claras ni en situaciones sostenidas dentro del área.

Ghana eligió otro camino. Orden defensivo, líneas compactas y vigilancia constante sobre Harry Kane. El delantero inglés apenas logró entrar en juego y quedó aislado frente a una estructura que evitó conceder espacios entre líneas.

El encuentro perdió continuidad tras un choque entre Reece James y Jordan Ayew que obligó a detener el juego para atender al atacante ghanés, quien regresó al campo con un vendaje en la cabeza. La interrupción coincidió con la pausa de hidratación y modificó el ritmo que hasta entonces había intentado imponer Inglaterra.

El cierre del primer tiempo resumió lo ocurrido hasta ese momento: ninguno de los equipos registró remates entre los tres palos y tanto Jordan Pickford como Benjamin Asare atravesaron 45 minutos prácticamente sin intervenciones.

Inglaterra reaccionó tarde y Ghana resistió

La reanudación mostró un desarrollo más abierto. Ghana empezó a encontrar espacios para correr y estuvo cerca de sorprender cuando Marvin Senaya ganó la espalda de la defensa inglesa, aunque Djed Spence llegó a tiempo para impedir el remate.

La respuesta inglesa apareció minutos más tarde. Anthony Gordon obligó a intervenir por primera vez a Asare y abrió una secuencia en la que Inglaterra pareció acercarse al gol. Poco después, Kane probó con un disparo bajo desde fuera del área que volvió a encontrar respuesta del arquero ghanés.

Cuando el partido empezaba a inclinarse hacia el lado europeo, una nueva pausa de hidratación volvió a cortar el impulso inglés y generó molestia entre parte del público presente.

Ghana también encontró una oportunidad para inquietar. Prince Adu condujo un contragolpe prometedor, pero Ezri Konsa anticipó justo antes del remate.

En los minutos finales llegaron las opciones más claras del encuentro. Bukayo Saka exigió una gran respuesta de Asare con un disparo lejano, Nico O’Reilly estrelló el balón en el travesaño y, en la misma acción, Kane no consiguió convertir tras capturar el rebote dentro del área.

Inglaterra insistió hasta el cierre, pero el muro defensivo levantado por Ghana en el Gillette Stadium resistió hasta el final y dejó el desenlace del grupo pendiente para la última jornada.

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