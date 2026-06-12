Thomas Partey se pierde el debut de Ghana frente a Panamá por denegación de visado

La selección de Ghana afrontará su estreno en la Copa del Mundo de 2026 sin uno de sus futbolistas más experimentados. Thomas Partey no podrá estar disponible para el encuentro ante Panamá después de que las autoridades canadienses rechazaran su solicitud de visado, una decisión que le impide ingresar al país donde se disputará el compromiso correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos.

La situación fue confirmada por la FIFA mediante un comunicado en el que explicó que el mediocampista ghanés no podrá desplazarse desde la concentración de su equipo para participar en el partido programado en Toronto.

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la base de concentración de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el Gobierno canadiense”, indicó el organismo rector del fútbol mundial.

El jugador, de 32 años y actualmente vinculado al Villarreal, deberá permanecer con la delegación de Ghana mientras se desarrolla el encuentro inaugural de las denominadas Black Stars en el torneo.

Canadá mantiene su política migratoria

La FIFA recordó que no interviene en los procedimientos de inmigración de los países anfitriones y subrayó que corresponde a cada Gobierno determinar quién puede ingresar a su territorio.

“El gobierno canadiense ha denegado su solicitud de visado”, señaló la entidad. “La FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones, incluida la concesión de visados. Al igual que en eventos anteriores de la FIFA, el gobierno anfitrión es quien, en última instancia, decide quién recibe un visado y es admitido en el país”.

Por su parte, el Ministerio de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía de Canadá explicó que cada caso es analizado individualmente conforme a la legislación vigente.

“Canadá se enorgullece de ser país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y está trabajando para facilitar un evento exitoso, manteniendo al mismo tiempo la seguridad de los canadienses”, señaló el organismo. “Canadá ha mantenido consistentemente que ser sede de grandes eventos no modifica sus leyes de inmigración”.

???? THOMAS PARTEY SE PERDERÁ EL DEBUT DEL MUNDIAL CONTRA PANAMÁ.



Canadá le RECHAZÓ LA VISA por el juicio en proceso que tiene en Inglaterra por violación y abuso sexual. ?? pic.twitter.com/MWzEN3Hhw7 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) June 12, 2026

Aunque las autoridades canadienses no detallaron públicamente las razones específicas de la negativa, diversos medios relacionaron la decisión con el proceso judicial que enfrenta el futbolista en Inglaterra.

Partey está acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual vinculados a denuncias presentadas por cuatro mujeres por hechos presuntamente ocurridos entre 2020 y 2022. El jugador se ha declarado inocente y espera comparecer ante los tribunales en una audiencia prevista para noviembre o una fecha posterior.

La ausencia representa un desafío para Ghana, que disputa su quinta Copa del Mundo en las últimas seis ediciones. Partey suma 58 apariciones con la selección nacional y formó parte del plantel que compitió en Catar 2022.

Tras la negativa del visado, el mediocampista regresó al campamento base de Ghana en territorio estadounidense. Según la programación del torneo, sí podrá estar disponible para los siguientes compromisos del equipo africano frente a Inglaterra, el 23 de junio en Foxborough, Massachusetts, y contra Croacia, el 27 de junio.

Sigue leyendo:

· Canadá dejó puntos en su debut en el Mundial de 2026

· Ousmane Dembélé dice que Messi es capaz de ganar un segundo Mundial

· Guillermo Ochoa no pierde la esperanza de jugar en el Mundial de 2026