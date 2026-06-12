Ousmane Dembélé dice que Messi es capaz de ganar un segundo Mundial

A pocos días del inicio del Mundial de 2026, Ousmane Dembélé se refirió a varios de los nombres que marcarán el torneo, entre ellos Lionel Messi y Kylian Mbappé. El atacante francés, actual Balón de Oro 2025, destacó la vigencia del capitán argentino y aseguró que todavía puede aspirar a conquistar otra Copa del Mundo.

El futbolista del Paris Saint-Germain habló sobre la influencia que sigue teniendo Messi en el campo de juego pese al paso de los años. Dembélé compartió vestuario con el argentino durante su etapa en el Barcelona y no dudó al momento de definirlo.

“Messi es el mejor jugador que he visto”, afirmó. El delantero francés fue incluso más lejos al señalar que el rosarino ocupa un lugar único en la historia del deporte. “Es el mejor que se ha visto en el fútbol. Sigue siendo bastante peligroso. Es difícil pararlo incluso a los 38 años. Puede tener esa edad, pero siempre tendrá esas cualidades. Habrá que tener cuidado con él porque es capaz de volver a ganar el Mundial“, expresó.

? Ousmane Dembélé: “Lionel Messi is the best player I’ve ever seen”. ??



“He’s 38 but he’s still fantastic, dangerous? his quality never gets old. We have to be all very careful, Leo can still win the World Cup”, told @marca. pic.twitter.com/oQt3pevl1f — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 12, 2026

Las declaraciones cobran relevancia por el antecedente entre ambas selecciones en la final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, un encuentro que terminó con la consagración de Argentina tras uno de los partidos más recordados en la historia del torneo.

Recuerdo de Catar y respaldo a Mbappé

Dembélé también recordó aquella derrota frente a la Albiceleste y explicó que, pese al golpe sufrido por Francia, el paso del tiempo ha modificado la realidad de ambos equipos.

“Claro que fue decepcionante perder, pero han pasado cuatro años. Han cambiado muchas cosas en la selección francesa desde entonces y creo que en Argentina también. Esa final nos motiva a hacerlo mejor en el presente“, comentó.

El extremo aprovechó además para defender públicamente a Kylian Mbappé, quien ha recibido cuestionamientos durante los últimos meses por temas relacionados con su liderazgo dentro del combinado francés.

Según Dembélé, las críticas dirigidas hacia su compañero han sido desproporcionadas. “Han sido muy injustos con él. Se pasan un poco con las críticas a Kylian porque es un jugador increíble. Es una persona estupenda fuera del campo, porque lo conozco desde hace mucho tiempo. A veces se exceden con las críticas solo porque se trata de Kylian Mbappé”, sostuvo.

En la misma conversación, el atacante francés abordó la posibilidad de que Zinedine Zidane se convierta en el próximo seleccionador nacional una vez concluya la etapa de Didier Deschamps al frente de Les Bleus.

Dembélé recordó los enfrentamientos que tuvo contra Zidane cuando este dirigía al Real Madrid y él defendía los colores del Barcelona. Para el delantero, la figura del exmediocampista representa una referencia absoluta dentro del fútbol francés.

“Me enfrenté a él cuando entrenaba al Real Madrid y yo estaba en el Barcelona. Es el más grande, un auténtico icono del fútbol francés. Es un entrenador excepcional que ganó tres Champions consecutivas con el Madrid. Esperamos poder darle la bienvenida algún día al banquillo de la selección francesa. Estoy convencido de que haría un trabajo formidable”, concluyó.

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