México presume una de las mejores defensas del Mundial 2026: solo el Tri y 3 selecciones más no han recibido gol

La fase de grupos del Mundial 2026 avanza y, tras dos jornadas disputadas, apenas cuatro selecciones pueden presumir una estadística perfecta en defensa. México, Argentina, España y Ghana son los únicos equipos que todavía no han recibido gol en el torneo, un reflejo de la solidez que han mostrado en sus primeros compromisos.

Entre las 48 selecciones participantes, ninguna otra ha logrado mantener su portería intacta después de dos partidos, lo que convierte a estos cuatro equipos en referentes defensivos de la competición.

México se instala entre las defensas más sólidas del Mundial

La selección de México ha construido su buen arranque desde el orden defensivo. El conjunto nacional venció 2-0 a Sudáfrica y posteriormente superó 1-0 a Corea del Sur, resultados que le permitieron sumar seis puntos sin recibir anotaciones.

Una de las figuras clave ha sido Raúl “Tala” Rangel, quien respondió cuando fue exigido y acumula cuatro intervenciones decisivas en los dos encuentros disputados.

A late goalkeeping masterclass from Raúl Rangel to help send Mexico through to the Round of 32 ?? pic.twitter.com/uSDmqsC8wg — FOX Soccer (@FOXSoccer) June 19, 2026

El rendimiento defensivo se ha convertido en una de las principales fortalezas del equipo mexicano en esta Copa del Mundo.

Argentina, España y Ghana completan el grupo de élite

La vigente campeona del mundo también forma parte de este exclusivo listado.

Argentina derrotó 3-0 a Argelia y 2-0 a Austria, con una participación mínima de Emiliano Martínez, quien apenas ha necesitado realizar una atajada para mantener su arco en cero.

Por su parte, España empató sin goles frente a Cabo Verde y posteriormente goleó 4-0 a Arabia Saudita. Durante esos encuentros, Unai Simón registró tres intervenciones.

La cuarta selección que permanece invicta en defensa es Ghana, que venció 1-0 a Panamá y empató 0-0 con Inglaterra. Su guardameta, Benjamín Asare, acumula siete paradas en el certamen.

Las selecciones con menos goles recibidos en el Mundial 2026

Detrás de los cuatro equipos que no han encajado goles aparece un grupo de selecciones que únicamente ha permitido una anotación en dos jornadas.

En ese bloque destacan Estados Unidos, Canadá, Brasil, Marruecos, Escocia, Colombia, Ecuador, Portugal, Bélgica y Francia, que también han mostrado un desempeño defensivo destacado en el arranque del torneo.

La diferencia entre avanzar o quedar eliminado suele definirse por pequeños detalles, y mantener la portería protegida se ha convertido en una ventaja importante rumbo a la fase eliminatoria.

Túnez y Uzbekistán, las defensas más castigadas

En el extremo opuesto aparecen las selecciones que más han sufrido en defensa.

Túnez es el equipo con más goles recibidos hasta el momento, con nueve anotaciones encajadas en dos partidos. Muy cerca se encuentra Uzbekistán, que ha permitido ocho tantos.

También figuran entre las defensas más vulnerables Catar, Irak y Curazao, con siete goles recibidos, así como Suecia y Senegal, que acumulan seis.

Los porteros con más trabajo en la Copa del Mundo

Las estadísticas de la FIFA también reflejan cuáles han sido los guardametas más exigidos durante la fase de grupos.

Curazao lidera el apartado con 20 atajadas realizadas por sus porteros, seguido de Arabia Saudita con 14 e Irán con 13.

ELOY. ROOM. ONE FOR THE HISTORY BOOKS. ??



The veteran goalkeeper leads Curaçao to their first ever FIFA World Cup point, with 15 saves pic.twitter.com/9LHtt5m4Ji — FOX Sports (@FOXSports) June 21, 2026

En contraste, la seguridad defensiva de equipos como México, Argentina, España y Ghana ha permitido que sus guardametas afronten partidos mucho más controlados.

A falta de una jornada para cerrar la fase de grupos, estas cuatro selecciones son las únicas que mantienen intacta su portería, una credencial que puede resultar decisiva en la lucha por avanzar a las rondas de eliminación directa del Mundial 2026.

Sigue leyendo:

– Mundial 2026: resultados de ayer, 23 de junio y los partidos que podrás ver hoy, 24 de junio

– Inglaterra se atasca con Ghana: el Grupo L se definirá en la última jornada

– Panamá coqueteó con una hazaña con Croacia, pero terminó yéndose con la derrota: 0-1

– En México celebran la clasificación de El Tri a la siguiente ronda del Mundial 2026