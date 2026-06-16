Perdonan a Messi dura y polémica falta que el árbitro y el VAR se negaron a revisar

Una dura entrada del astro argentino Lionel Messi en el minuto 30 contra el defensor central de Argelia Aïssa Mandi que no ameritó la revisión en el VAR por parte del silbante polaco Szymon Marciniak, generó toda una ola de críticas contra la FIFA por un supuesto trato preferencial para el sudamericano.

Esta acción empañó un poco la noche mágica que tuvo el actual jugador del Inter Miami, que estableció una nueva marca con la mayor cantidad de goles anotados en una Copa del Mundo con 16, empatado con el alemán Miroslav Klose, sobre todo porque las repeticiones de la televisión mostraron la gravedad de la falta de Messi y que sin duda ameritaba la tarjeta roja.

¡VERGUENZA MUNDIAL! ?



LIONEL MENSI debió ser expulsado pero la FIFA nuevamente lo perdonó. pic.twitter.com/Fz5GpGxNUV — Libro Negro (@Libro_negro_) June 17, 2026

La polémica jugada se generó en el minuto 30 cuando Lionel intentó robar la pelota en la salida de Argelia, quiso aprovechar una ligera duda del defensor central Aïssa Mandi para robar la pelota; sin embargo, solamente hizo una falta en la que dejó la ‘’plancha’’ en la pantorrilla de su rival.

Las imágenes de la televisión demuestran perfectamente que Messi no impacta el balón, sino que golpea la pierna del defensor argelino, pero el silbante Szymon Marciniak y los silbantes en el VAR consideraron que no era para expulsión y Messi no fue, siquiera, amonestado.

La acción y omisión arbitral ha generado discusiones en las redes sociales que consideran que Messi cuenta con un trato preferencial de las autoridades de la FIFA y aseguran que existe la idea de que, a la hora de una pelota dividida, Messi si tendrá un trato preferencial de las autoridades del organismo balompédico.

Las redes sociales se llenaron de cuestionamientos y críticas a Argentina, claramente también al arbitraje que dejó que desear, pues también —en el fuera de juego de Argelia— se tomó un frame en el que el jugador de dicha selección no está tocando la pelota.

??? ¡ROJA AQUÍ Y DONDE SEA!



Si alguien me da un argumento VÁLIDO para decirme que esta acción DESLEAL de Leo #Messi no es para EXPULSIÓN, de verdad que me retiro y CIERRO ESTA CUENTA.



INVEROSÍMIL CÓMO LO PERDONARON? ????? #Mundial pic.twitter.com/hjwLdcAMD8 — Gustavo Roca (@GustavoRocaGOL) June 17, 2026

No es la primera ocasión que Messi se ve envuelto en este tipo de polémicas y donde al final de cuentas las autoridades han decidido protegerlo a como dé lugar en aras de mantener vigente la competencia y el interés de los aficionados con una de sus mejores cartas.

Las expulsiones perdonadas a Messi

Para Lionel Messi el trato preferencial de los árbitros se ha dado en otras competencias, como en las semifinales de la Copa América del 2007 contra México, donde el exárbitro chileno Carlos Chandía confesó haberle perdonado la tarjeta roja para evitar que Messi se perdiera la final, cambiándola por una simple amarilla y una apuesta sobre la camiseta del jugador.

En la Liga de España con el Barcelona en duelo contra el Sporting de Gijón, el argentino cometió una dura entrada por detrás sobre Diego Castro que fue muy reclamada y catalogada por la prensa como merecedora de expulsión, pero el árbitro principal del partido no le mostró la tarjeta roja.

Pero también en competencias más recientes, tanto en la MLS como en competiciones de selecciones, se han viralizado jugadas aisladas donde el astro argentino ha estado involucrado en contactos físicos intensos o reclamos, levantando debates sobre si los colegiados han evitado amonestarlo severamente.

Las controversias no empañan la carrera de Messi, que destaca por su juego limpio en sus más de 20 años de trayectoria profesional, donde solo ha visto la tarjeta roja en cuatro ocasiones: dos veces con la selección absoluta de Argentina (vs. Hungría en 2005 y vs. Chile en 2019), una vez con el Barcelona (vs. Athletic de Bilbao en la Supercopa de España 2021) y otra en sus inicios con el Barcelona B

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