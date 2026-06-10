Messi rompe el silencio tras el mural viral con más de 1,100 firmas: su reacción emocionó a los fans

La reacción de Lionel Messi a un mural creado por vecinos de Berazategui se convirtió en una de las historias más comentadas en redes sociales a unas horas del arranque del Mundial 2026, en el que la albiceleste defenderá su título. Lo que comenzó como un homenaje comunitario al capitán de la selección de Argentina terminó llegando al propio futbolista, quien respondió con un mensaje que emocionó a sus impulsores y multiplicó la repercusión del proyecto.

El mural de Messi que conquistó las redes sociales

Sobre una pared construida especialmente en un estacionamiento de Berazategui, en la periferia de Buenos Aires, se levanta un imponente retrato de Lionel Messi rodeado por más de 1,100 firmas de vecinos.

La iniciativa nació del muralista Leonel García, de 32 años, quien buscaba crear un homenaje diferente tras la conquista del Mundial de Qatar 2022.

“Como ya hay muchos murales, había que ponerle un factor diferencial. Mi idea fue hacer que toda la gente firme, ponga su nombre y con un saludo a Messi para el Mundial”, explicó García a EFE.

Para hacer realidad el proyecto se sumó Federico Merodo, de 23 años, dueño del estacionamiento donde actualmente se encuentra la obra.

“Leo me propuso la idea de hacer un trabajo de estas dimensiones que incluía a todo Berazategui y a mí me encantó”, contó Merodo a la agencia EFE.

Cómo lograron construir el homenaje que llegó hasta Messi

Como el predio no contaba con una superficie adecuada, ambos decidieron levantar una pared de ladrillo de seis metros de ancho por cinco y medio de alto exclusivamente para albergar el mural.

Además, recurrieron a las redes sociales para conseguir patrocinadores que ayudaran a financiar los materiales necesarios para concretar la obra.

El trabajo artístico demandó 18 días de trabajo intensivo. Utilizando apenas ocho colores, García logró recrear el rostro de Lionel Messi con sombras, luces y detalles que rápidamente llamaron la atención de la comunidad.

Más de 1,100 vecinos dejaron su firma para el capitán argentino

A medida que el mural avanzaba, la expectativa crecía en toda la localidad. Los organizadores convocaron a los vecinos a participar activamente dejando una firma junto a mensajes de apoyo para el astro argentino.

La respuesta superó todas las expectativas: “Firmaron más de 1,100 personas. Fue un evento histórico para el municipio. Muchas quedaron afuera porque la pared no dio abasto”, relató García.

Las imágenes del homenaje comenzaron a viralizarse en distintas plataformas y fueron compartidas por figuras vinculadas al deporte y la cultura.

El mensaje de Messi que emocionó a los creadores del mural

La repercusión fue tan grande que el homenaje finalmente llegó a manos del propio Lionel Messi. El pasado 3 de junio, el campeón del mundo sorprendió a todos enviando un video de agradecimiento dirigido a los responsables de la iniciativa y a los vecinos que participaron.

“Fue una locura. Agradecerles mucho a ustedes y a toda la gente que los bancó, que se acercó y se sigue acercando”, expresó el futbolista.

"Es una locura"



Leo Messi les agradeció y les mandó un saludo a dos artistas de Berazategui que hicieron un mural suyo en el centro de la ciudad. pic.twitter.com/Cpr43a43ZF — Corta (@somoscorta) June 3, 2026

La reacción del capitán argentino fue mucho más de lo que los organizadores imaginaban conseguir.

“Nosotros aspirábamos a que le pusiera un ‘me gusta’ en Instagram. Pero él duplicó la apuesta y nos regaló un video hermoso. Para mí como artista es un hito impresionante”, dijo García.

El próximo sueño: conseguir la firma original de Messi

Tras recibir el inesperado mensaje del crack argentino, los impulsores del proyecto ya tienen un nuevo objetivo: obtener una firma original de Messi para incorporarla al mural junto a las más de 1,100 rúbricas de los vecinos.

Mientras tanto, la obra ya se consolidó como un símbolo de identidad para Berazategui y promete convertirse en un punto de encuentro para futuras celebraciones de la Selección Argentina, especialmente en la antesala de una nueva competencia internacional.

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