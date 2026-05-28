Adiós a la estatua de Messi más grande del mundo; la retirarán antes de que provoque un accidente

Una enorme estatua de Lionel Messi en India será retirada en los próximos días luego de que comenzara a moverse peligrosamente con el viento en la ciudad de Calcuta, situación que encendió las alarmas entre vecinos y transeúntes a poco tiempo del arranque del Mundial 2026.

La estructura metálica, considerada una de las más grandes dedicadas al futbolista argentino, mide más de 20 metros de altura y está ubicada en el barrio de Lake Town. La figura representa a Messi levantando la Copa del Mundo con la selección de Argentina.

La india va a sacar la estatua de messi



se mueve con el viento y la tuvieron que asegurar con cuerdas porque los vecinos le tienen miedo



El gobierno determinó que es insegura y ordenó su remoción pic.twitter.com/yZwfzkNrzb — ElBuni (@therealbuni) May 28, 2026

Autoridades detectaron fallas en la estructura de la estatua de Messi

De acuerdo con reportes locales, habitantes de la zona notificaron a las autoridades después de observar movimientos inusuales en la estatua durante fuertes ráfagas de viento.

“Durante la inspección se descubrió que los tornillos del armazón principal se habían aflojado, lo que podría haber causado el movimiento que notó la gente, aunque el problema ya ha sido rectificado”, declaró un funcionario local a la agencia india PTI.

Tras la revisión, personal de obras públicas aseguró temporalmente la estructura con cuerdas de nailon de alta resistencia y colocó barricadas alrededor del área para evitar riesgos a peatones y vehículos.

La estatua fue inaugurada durante la visita de Messi a India

La gigantesca figura de Lionel Messi fue presentada oficialmente en diciembre pasado durante la gira GOAT Tour, evento que marcó la visita del campeón del mundo a distintas ciudades de India como Calcuta, Hyderabad, Bombay y Nueva Delhi.

La presencia del astro argentino provocó una enorme expectativa entre aficionados al futbol, especialmente después de conquistar la Copa del Mundo con Argentina en Qatar 2022.

?BREAKING: A 70ft statue of Leo Messi in Kolkata, inaugurated during his India tour, is being relocated to a safer location after it was deemed unsafe due to swaying in the wind. pic.twitter.com/zkx5iA37ni — Inter Miami News Hub (@Intermiamicfhub) May 28, 2026

La figura de Messi también fue criticada en redes sociales

Además de los problemas estructurales, la estatua ya había generado controversia desde su inauguración debido a cuestionamientos sobre los permisos de construcción.

En redes sociales, usuarios también se burlaron del diseño por el poco parecido físico con el jugador argentino, situación que rápidamente volvió viral la imagen de la efigie.

Mientras las autoridades evalúan el retiro definitivo de la estructura, el caso ya se convirtió en uno de los temas más comentados relacionados con Lionel Messi en India previo al Mundial 2026.

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