Messi manda mensaje en video tras ganar el premio Princesa de Asturias

Lionel Messi rompió el silencio tras ser distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. El capitán de la selección de Argentina agradeció el reconocimiento y destacó que el galardón no solo premia su extraordinaria trayectoria futbolística, sino también su compromiso social y humanitario fuera de los terrenos de juego.

El delantero del Inter Miami, considerado por millones como uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, compartió un mensaje en video desde la concentración de Argentina en Kansas, Estados Unidos, donde expresó su emoción por recibir uno de los reconocimientos más prestigiosos del ámbito deportivo internacional.

Messi celebra un reconocimiento que trasciende el fútbol

Visiblemente emocionado, Lionel Messi aseguró que la distinción tiene un significado especial por el prestigio que representa y por valorar aspectos que van más allá de sus logros deportivos.

“La verdad que para mí es un orgullo muy grande poder recibir este reconocimiento, por la importancia que tiene y por el hecho de que me reconozcan no solo por lo que hago adentro de la cancha sino también afuera”, expresó el delantero en un vídeo grabado desde la concentración de la selección argentina en la ciudad estadounidense de Kansas.

Messi agradece el Princesa de Asturias y el reconocimiento a su labor fuera del campo pic.twitter.com/tn2axZ8gOK — EFE Deportes (@EFEdeportes) June 3, 2026

El futbolista de 38 años reveló que conoció la noticia al despertar y encontrarse con numerosos mensajes de felicitación, situación que incrementó su alegría por el premio.

El Premio Princesa de Asturias destaca su legado dentro y fuera del campo

El jurado del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 destacó el “deslumbrante talento” de Lionel Messi, así como su “excepcional trayectoria deportiva”, marcada por títulos, récords y una influencia global que ha trascendido generaciones.

Además, el reconocimiento pone especial atención en la labor que el campeón del mundo ha desarrollado a través de iniciativas enfocadas en la educación y la salud infantil, beneficiando a miles de niños en situación vulnerable.

El emotivo vínculo de Messi con España y Cataluña

Tras conocerse el fallo del jurado, la Fundación Princesa de Asturias difundió declaraciones adicionales del astro argentino, quien recordó la importancia que tuvieron España y Cataluña en su desarrollo profesional y personal.

“España y Cataluña son parte de mi vida: ahí crecí como futbolista, viví muchísimos años y nacieron mis hijos. Siempre sentí mucho cariño de la gente, y por eso este premio tiene un valor muy especial para mí”, agregó.

Las palabras del exjugador del FC Barcelona reflejan el fuerte vínculo que mantiene con el país donde construyó gran parte de su carrera y alcanzó la élite del fútbol mundial.

Messi envía un mensaje a las nuevas generaciones

Durante su mensaje, Lionel Messi también dedicó unas palabras a niños y jóvenes que sueñan con triunfar en el deporte, resaltando la importancia de los valores humanos por encima de cualquier logro competitivo.

“Ojalá mi historia les sirva a muchos niños y niñas para seguir soñando, con trabajo y amor por el deporte, y sabiendo que lo más importante es tratar de ser buena persona y respetar los valores que el deporte nos enseña”, añadió.

Un referente mundial que sigue ampliando su legado

Según el acta del jurado, Messi, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022 y quien se prepara para disputar el que sería su sexto Mundial, ha construido una carrera basada no solo en el éxito deportivo, sino también en valores como la humildad, la disciplina y el trabajo colectivo.

El documento destaca que el argentino se ha ganado “el respeto y admiración de todos por su ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

Con este reconocimiento, Lionel Messi suma un nuevo galardón a una trayectoria excepcional y consolida su impacto como figura global tanto dentro como fuera del fútbol.

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