Lionel Scaloni actualiza el estatus de Messi antes del Mundial

La selección de Argentina tiene una gran preocupación sobre sus hombros. Lionel Messi no está en plenitud de condiciones físicas. Lionel Scaloni, seleccionador de la Albiceleste, explicó sus planes para el último partido de preparación antes del Mundial de 2026.

Lionel Messi alarmó a los aficionados de la selección de Argentina después de sufrir una sobrecarga asociada a fatiga muscular en el isquiotibial izquierdo. Esto sucedió en un partido del Inter Miami contra Philadelphia Union por la MLS.

Ya han pasado un par de semanas desde el primer diagnóstico y Lionel Scaloni ofreció buenos detalles sobre el estatus de Messi. El estratega de la Albiceleste considera que Messi ya está para ver minutos con Argentina.

“Lionel Messi va a jugar, todavía no sé cuántos minutos. Voy a hablarlo con él durante el entrenamiento para evitar cualquier tipo de riesgos”, dijo el seleccionador del conjunto sudamericano.

La selección de Argentina disputó un partido contra Honduras el 7 de junio. El conjunto sudamericano venció 2-0 al representante de Concacaf sin Messi en cancha. Este martes 9 de junio, la Albiceleste volverá al ruedo para medirse a Islandia en el Jordan-Hare Stadium en Auburn, Alabama, Estados Unidos. Se espera que Lionel Messi pueda ver acción.

Messi steps onto Pat Dye Field for the first time ever! ?



Come see him & the reigning World Cup Champions tomorrow at Jordan-Hare Stadium!??



Limited tickets remain, starting at $78!

?? https://t.co/fXAFQI5YZS#WarEagle pic.twitter.com/F1KV2KSOZI — Auburn Tigers (@AuburnTigers) June 9, 2026

Argentina en el Mundial

Después del duelo contra Islandia, Lionel Messi tendrá más días de descanso antes de su debut en el Mundial de 2026. El primer partido de Argentina en la Copa del Mundo será el martes 16 de junio contra la selección de Argelia.

El siguiente partido de la Albiceleste será el lunes 22 de junio contra la selección de Austria. El 27 de junio cerrarán su participación en la fase de grupos con un duelo contra Jordania. Al haber un mayor número de selecciones en el torneo, Messi tendrá tiempos más prolongados de recuperación.

Lionel Messi has arrived for training at Jordan-Hare Stadium pic.twitter.com/7uMMOFYzSs — Jacob Waters (@JacobWaters_) June 9, 2026

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