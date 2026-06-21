ICE confirma operativos de seguridad en Texas por el partido de Argentina en Dallas

La presencia de agentes federales, incluido personal de ICE, fue confirmada en Texas para los operativos de seguridad vinculados con el partido entre Argentina y Austria por el Mundial 2026, que se jugará este lunes 22 de junio en el Estadio Dallas.

La información generó atención entre residentes, visitantes y comunidades inmigrantes, especialmente por el clima de preocupación que existe en torno a los controles migratorios en Estados Unidos. Sin embargo, las autoridades citadas por medios estadounidenses y argentinos señalaron que el despliegue está orientado a tareas de seguridad pública, prevención de delitos y detección de posibles amenazas durante un evento masivo.

El partido de la selección argentina se disputará en el área de Dallas-Arlington, una de las sedes centrales del Mundial 2026 en Estados Unidos. Se espera una fuerte presencia de hinchas argentinos, residentes latinos y turistas que viajan para acompañar al equipo de Lionel Scaloni.

Qué hará ICE durante el operativo

Según la información disponible, la participación de ICE forma parte del esquema federal de seguridad que se aplica en grandes eventos deportivos. En este tipo de operativos, distintas agencias trabajan junto a autoridades locales, estatales y federales para proteger estadios, zonas de acceso, fan zones, hoteles, aeropuertos y áreas de alta concentración de público.

No hay confirmación de una redada migratoria masiva vinculada al partido de Argentina en Dallas. Crédito: Alex Brandon | AP

El foco oficial está puesto en seguridad nacional, amenazas criminales, tráfico de personas, delitos transnacionales y protección del evento. Hasta ahora, no hay una confirmación pública de que el despliegue esté pensado como una redada migratoria masiva contra asistentes al partido.

Preocupación entre comunidades latinas

La noticia llega en un momento sensible para muchas comunidades latinas en Estados Unidos. En varias ciudades, organizaciones de inmigrantes han advertido que la presencia visible de agentes federales puede desalentar la participación de familias indocumentadas o mixtas en eventos públicos, incluso cuando el operativo no esté dirigido específicamente a ellas.

Dallas y Houston son dos de las ciudades texanas con mayor actividad durante el Mundial. El torneo atrae a miles de visitantes internacionales, pero también convoca a comunidades locales que viven la Copa como una fiesta propia. En ese contexto, cualquier mención a ICE puede generar dudas sobre qué esperar al llegar al estadio o moverse por la ciudad.

Argentina busca avanzar en el Mundial

Argentina llega al partido contra Austria después de debutar con una victoria 3-0 ante Argelia. El encuentro en Dallas será clave para la campeona del mundo, que podría encaminar su clasificación a la siguiente fase.

La ciudad ya vive la previa con reuniones de hinchas, banderazos y una fuerte demanda de entradas. Las autoridades recomiendan llegar con anticipación, revisar las restricciones de acceso, evitar llevar objetos prohibidos y seguir las indicaciones del personal de seguridad.

También se espera un operativo especial de tránsito en los alrededores del estadio, con controles, cierres temporales y alta circulación de vehículos antes y después del partido.

Qué deben saber los asistentes

Quienes vayan al partido deben tener a mano sus entradas, documentos de identificación y revisar las reglas del estadio antes de salir. Para visitantes internacionales, también es recomendable conservar pasaporte, visa o documentación migratoria vigente durante el viaje.

En caso de dudas legales o migratorias, organizaciones comunitarias suelen recomendar no firmar documentos sin asesoría, no entregar información falsa y contactar a un abogado o a un consulado si ocurre una detención.

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