Denuncian represalias de ICE contra inmigrantes en huelga de hambre en Adelanto

Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes acusaron al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de tomar represalias contra inmigrantes detenidos que participaron en una huelga de hambre para denunciar las condiciones en el Centro de Procesamiento de ICE de Adelanto, en California.

Según información publicada por el Los Angeles Times, abogados del Immigrant Defenders Law Center aseguran que varios detenidos enfrentaron medidas disciplinarias después de sumarse a las protestas, entre ellas traslados a otros centros, aislamiento y amenazas.

Uno de los casos que ha generado mayor preocupación es el de Kyron Shakeel Swaso, un ciudadano de Belice que, según sus representantes legales, ayudó a organizar algunas de las huelgas de hambre y sostuvo reuniones con miembros del Congreso para denunciar las condiciones dentro del centro de detención.

Denuncian traslado y posible violación judicial

Los abogados sostienen que Swaso fue trasladado fuera de California y posteriormente incluido en un proceso acelerado de deportación, una acción que, afirman, podría contravenir una orden judicial que exige notificar previamente a los detenidos o a sus representantes legales antes de ser movidos fuera de la jurisdicción.

“El repentino traslado del Sr. Swaso genera serias dudas”, afirmó Melissa Shepard, directora de servicios legales del Immigrant Defenders Law Center.

La abogada aseguró que los inmigrantes tienen derecho a expresar públicamente sus preocupaciones sobre las condiciones de detención sin temor a sufrir represalias.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) rechazó las acusaciones y aseguró que Swaso cuenta con una orden final de deportación debido a sus antecedentes penales. Las autoridades también negaron que exista una huelga de hambre activa en las instalaciones.

Quejas por alimentación y atención médica

La protesta comenzó el 19 de mayo, cuando detenidos denunciaron problemas relacionados con la calidad de los alimentos, la atención médica y las condiciones generales dentro del centro administrado por Geo Group, una de las mayores compañías privadas de detención migratoria en Estados Unidos.

Días después, legisladores demócratas, entre ellos Jimmy Gómez, Judy Chu y Pete Aguilar, visitaron las instalaciones y sostuvieron reuniones con algunos detenidos.

Gómez afirmó que recibió una petición firmada por más de un centenar de personas que denunciaban restricciones en llamadas telefónicas, visitas y presuntas amenazas de aislamiento contra quienes participaban en la protesta.

“Creo que algunos de ellos estaban en huelga de hambre”, declaró el congresista. “Al mismo tiempo, muchos podrían estar poniendo en riesgo sus vidas si prolongan demasiado la huelga”.

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