La superstición más insólita del Mundial: la estatua de Rocky que nadie quiere vestir

El Mundial 2026 ya tiene su primera “maldición” viral. No nació en un estadio, ni en un vestuario, ni en una conferencia de prensa. Nació en Filadelfia, al pie de una estatua que hasta hace unos días solo era parada obligada para turistas: la de Rocky Balboa.

La historia es simple y perfecta para un Mundial: según la superstición que empezó a circular entre hinchas, la selección cuya camiseta termina puesta sobre la estatua de Rocky pierde su siguiente partido. No hay ciencia, no hay VAR y no hay explicación táctica. Hay mufa. Y en fútbol, con eso alcanza para que todos empiecen a mirar de reojo.

Todo explotó después del caso Ecuador. Hinchas ecuatorianos vistieron a Rocky con los colores de su selección antes del debut en Filadelfia. Poco después, Ecuador perdió 1-0 ante Costa de Marfil. Para cualquiera que mire el fútbol con un mínimo de razón, fue un resultado deportivo. Para el universo mundialista, fue prueba suficiente: Rocky había tirado la primera piña.

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La superstición llegó rápido a Brasil. En la previa del partido ante Haití, varios hinchas brasileños evitaron ponerle la camiseta verdeamarela a la estatua. Sacarse fotos, sí. Festejar, también. Vestir a Rocky de Brasil, ni locos.

Pero la historia no terminó ahí. Algunos fanáticos brasileños fueron un paso más allá y, según videos que circularon en redes, colocaron una camiseta de Argentina sobre la estatua. La intención era transparente: si la maldición existe, que le caiga al clásico rival.

La escena se volvió viral porque tiene todo lo que un Mundial necesita para salirse del guion: una estatua famosa, una ciudad sede, hinchas sudamericanos, rivalidad eterna y una dosis perfecta de delirio futbolero.

La estatua de Rocky está junto a las escalinatas del Philadelphia Museum of Art, el mismo lugar donde el personaje interpretado por Sylvester Stallone se entrenaba en la película. Durante décadas, turistas de todo el mundo fueron hasta allí para correr los escalones, levantar los brazos y sacarse la foto de campeón. Ahora, además, hay que pensarlo dos veces antes de ponerle una camiseta.

La Maldición de Rocky: una historia de color en Filadelfia

La “maldición de Rocky” no empezó exactamente con el Mundial. En Filadelfia ya existía una superstición parecida entre fanáticos de otros deportes, especialmente alrededor de los Eagles de la NFL. La leyenda decía que los equipos rivales que vestían a la estatua con sus colores antes de un partido importante terminaban perdiendo.

Con el Mundial 2026, la historia se globalizó. Ecuador quedó señalado como el primer caso mundialista. Brasil prefirió no arriesgar. Argentina entró en escena por una cargada. Y los demás hinchas ya tienen un nuevo mandamiento no escrito: a Rocky se lo saluda, se lo fotografía, se lo respeta. Pero no se lo viste.

Por supuesto, nadie puede demostrar que una estatua decida un partido. Pero tampoco hace falta. En un Mundial, las cábalas tienen vida propia. Hay camisetas que no se lavan, sillones que no se abandonan, comidas que se repiten y frases que nadie se anima a pronunciar… Y ahora también hay una estatua en Filadelfia que todos miran con desconfianza.

Rocky no juega, no patea penales y no dirige desde el banco. Pero, por las dudas, mejor no provocarlo.

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