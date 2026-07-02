Inglaterra golea a México en el mercado con una plantilla siete veces más cara

En vísperas del choque entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, las comparaciones, ventajas y debilidades han comenzado a encender el debate. La diferencia más abismal radica en el terreno financiero: la plantilla de los “Tres Leones” supera en valor a la azteca por una proporción de siete a uno.

Tras el triunfo británico sobre la República Democrática del Congo, las proyecciones se dispararon. Este duelo cuenta con un único antecedente en la historia de los mundiales: ocurrió hace seis décadas, en Inglaterra 1966, cuando el cuadro de la rosa se impuso por 2-0

?? INGLATERRA APLASTA EN VALOR



? Según Transfermarkt, la plantilla de Inglaterra está valuada en 1,360 millones de euros, mientras que la de México alcanza los 191 millones.



En el papel hay una enorme diferencia? ahora toca demostrar que los partidos se ganan en la cancha. pic.twitter.com/CQsfONUSBi — CRACKS MX (@mx_cracks) July 2, 2026

Ambas escuadras comparten un historial de frustraciones y deudas pendientes en las justas mundialistas, a pesar de haber rozado la gloria en el pasado. Sin embargo, la realidad actual los ubica en polos opuestos, con una Inglaterra que avanza con paso firme bajo la dirección del estratega alemán Thomas Tuchel.

La disparidad económica se refleja con crudeza en las cotizaciones de la plataforma especializada Transfermarkt. El valor global del combinado inglés supera los 1,360 millones de euros, con el mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, como su figura más valiosa (180 millones de euros), mientras que el futbolista de menor cotización en su esquema ronda el millón de euros.

Por su parte, la selección mexicana presenta un peso financiero notablemente inferior. Ninguno de los 26 convocados por Javier “Vasco” Aguirre supera la barrera de los 20 millones de euros. En conjunto, el valor total del Tricolor se estima en 191 millones de euros (aproximadamente 204 millones de dólares).

DIFERENCIA ABISMAL ?



Este es el valor de las plantillas de Inglaterra y México. ??https://t.co/OLcGFamLV8 pic.twitter.com/0vgJSUwi53 — MedioTiempo (@mediotiempo) July 1, 2026

Santiago Giménez lidera el valor de la plantilla mexicana con 18 millones de euros. En el extremo opuesto se encuentra el veterano guardameta Guillermo Ochoa, tasado en 250 mil euros. Estas cifras desnudan la gigantesca brecha económica que separa a ambos planteles antes de que ruede el balón.

El costo de ingleses y mexicanos

Jude Bellingham 130 Millones de Euros

Declan Rice 120 Millones de Euros

Bukayo Saka 110 millones de euros

Morgan Rogers 90 millones de euros

Elliot Anderson 75 millones de euros

*El más barato es Jordan Henderson 1,200000

Jugadores de México mejor valuados

Santiago Gimenez – 18 millones de euros

Armando González – 15 millones de euros

?????????? Y el dinero no siempre es la solución…



México se enfrentará a Inglaterra en los octavos de final y antes del silbatazo inicial, parte con una clara desventaja sobre el papel



? El valor de mercado del XI inglés supera por más de 600 MDD al del XI mexicano. Mientras? pic.twitter.com/QqUeF6cZNl — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) July 2, 2026

Edson Álvarez – 15 millones de euros

Julián Quiñones – 14 millones de euros

Johan Vásquez – 12 millones de euros

Erik Lira – 12 millones de euros

*El más barato es Guillermo Ochoa – 250 mil euros

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