Inglaterra golea a México en el mercado con una plantilla siete veces más cara
Se asegura que el plantel de Inglaterra tiene un costo inmensamente mayor que el de México, con jugadores muy cotizados a nivel internacional
En vísperas del choque entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026, las comparaciones, ventajas y debilidades han comenzado a encender el debate. La diferencia más abismal radica en el terreno financiero: la plantilla de los “Tres Leones” supera en valor a la azteca por una proporción de siete a uno.
Tras el triunfo británico sobre la República Democrática del Congo, las proyecciones se dispararon. Este duelo cuenta con un único antecedente en la historia de los mundiales: ocurrió hace seis décadas, en Inglaterra 1966, cuando el cuadro de la rosa se impuso por 2-0
Ambas escuadras comparten un historial de frustraciones y deudas pendientes en las justas mundialistas, a pesar de haber rozado la gloria en el pasado. Sin embargo, la realidad actual los ubica en polos opuestos, con una Inglaterra que avanza con paso firme bajo la dirección del estratega alemán Thomas Tuchel.
La disparidad económica se refleja con crudeza en las cotizaciones de la plataforma especializada Transfermarkt. El valor global del combinado inglés supera los 1,360 millones de euros, con el mediocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, como su figura más valiosa (180 millones de euros), mientras que el futbolista de menor cotización en su esquema ronda el millón de euros.
Por su parte, la selección mexicana presenta un peso financiero notablemente inferior. Ninguno de los 26 convocados por Javier “Vasco” Aguirre supera la barrera de los 20 millones de euros. En conjunto, el valor total del Tricolor se estima en 191 millones de euros (aproximadamente 204 millones de dólares).
Santiago Giménez lidera el valor de la plantilla mexicana con 18 millones de euros. En el extremo opuesto se encuentra el veterano guardameta Guillermo Ochoa, tasado en 250 mil euros. Estas cifras desnudan la gigantesca brecha económica que separa a ambos planteles antes de que ruede el balón.
El costo de ingleses y mexicanos
Jude Bellingham 130 Millones de Euros
Declan Rice 120 Millones de Euros
Bukayo Saka 110 millones de euros
Morgan Rogers 90 millones de euros
Elliot Anderson 75 millones de euros
*El más barato es Jordan Henderson 1,200000
Jugadores de México mejor valuados
Santiago Gimenez – 18 millones de euros
Armando González – 15 millones de euros
Edson Álvarez – 15 millones de euros
Julián Quiñones – 14 millones de euros
Johan Vásquez – 12 millones de euros
Erik Lira – 12 millones de euros
*El más barato es Guillermo Ochoa – 250 mil euros
Seguir leyendo:
– Wayne Rooney advierte a Inglaterra de la peligrosidad de México
– Aseguran que el Manchester United rechazó fichar a Gil Mora por su alto costo
– Aseguran que el Manchester United rechazó fichar a Gil Mora por su alto costo