Wayne Rooney advierte a Inglaterra de la peligrosidad de México

La selección mexicana se medirá a Inglaterra por los octavos de final del Mundial de 2026. Este será el primer campeón del mundo al que se enfrentará El Tri en este torneo. A pesar de este peligroso contexto, Wayne Rooney también ve con cuidado el enfrentamiento ante México.

La selección de Inglaterra será el rival de más cartel al que México enfrentará en lo que va de campeonato. Desde el conjunto inglés también tienen concepciones similares. El exdelantero Wayne Rooney ofreció sus impresiones sobre este partido.

“Inglaterra es mejor que México. No tengo ninguna duda de que Inglaterra es un mejor equipo que México. Pero lo que México tiene detrás son sus aficionados, la emoción de jugar frente a su gente. Vemos que es un país muy pasional, no solo en el fútbol, también en el boxeo. Todos se unen por sus deportes, y ese será el desafío para Inglaterra“, dijo Rooney para la BBC.

Mira el respeto que le tiene Wayne Rooney y Josh Hart a la selección mexicana pero sobre todo al Estadio Azteca.



Y hace días nos teníamos que fumar a unos ecuatorianos que decían que el Azteca no pesaba en lo absoluto. pic.twitter.com/qAT6NVm6c5 — Pasion Celeste (@MakinaAzulMx) July 2, 2026

El partido entre México e Inglaterra se jugará el domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como el Estadio Azteca. Wayne Rooney visualizó a Inglaterra levantando la copa y consideró que este puede ser el partido más difícil en el camino al título.

“Si Inglaterra va a ganar este Mundial, este podría ser el partido más difícil. Qué ocasión”, agregó.

No está de más mencionar que Inglaterra viene de sufrir más de la cuenta para superar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final del torneo. Tuvo que aparecer Harry Kane en los minutos finales para sentenciar una épica remontada.

La selección mexicana de Javier Aguirre ha sido un conjunto que se ha armado muy bien de atrás hacia adelante. El Tri ha ganado todos sus partidos y no ha concedido ningún gol. La defensa propuesta por el “Vasco” aún no ha sido vulnerada.

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