Mujer descubre en Facebook que ganó el premio mayor de la lotería

Lo que comenzó como una revisión rutinaria de redes sociales terminó convirtiéndose en una noticia millonaria para una mujer que descubrió que había ganado uno de los premios más importantes de la lotería.

Se trata de una residente de Loganholme, en Queensland, Australia, que se enteró que era millonaria después de ver una publicación en Facebook de la tienda donde había comprado su boleto de lotería.



La mujer, que decidió permanecer en el anónmato, y su pareja poseían uno de los cuatro boletos ganadores del sorteo Gold Lotto número 4683, celebrado el pasado sábado 6 de junio, cuyo premio de primera categoría ascendió a $1.13 millones de dólares estadounidenses para cada ganador.

There were 4 Division 1 winning entries in tonight's #SaturdayLotto draw 4683.

Results: https://t.co/ooxYlIdLzp#gambleresponsibly Gamblers Help 1800 858 858 pic.twitter.com/owM8yDEsVa — The Lott (@theLott) June 6, 2026

Una publicación en redes sociales reveló el premio

Según relató la ganadora, la publicación del establecimiento llamó su atención porque informaba que se había vendido un boleto ganador de primera categoría durante el fin de semana.



Ese mensaje fue suficiente para que recordara que había participado en el sorteo.



“Revisé el billete inmediatamente y fue una gran sorpresa. Todavía estamos tratando de asimilarlo todo”, explicó la mujer tras confirmar que era una de las afortunadas ganadoras.



La situación fue aún más inusual porque el boleto no estaba registrado en el sistema de la lotería, por lo que los organizadores no tenían forma de contactar directamente a los propietarios para informarles sobre el premio.

Comprar una casa, entre los principales planes

La pareja adquirió el boleto ganador en un supermercado IGA de Loganholme, una localidad cercana a Brisbane. Tras conocer la noticia, la ganadora adelantó que el dinero permitirá cumplir algunos objetivos familiares importantes.



Entre sus prioridades figura la compra de una vivienda propia y la creación de un fondo para asegurar el futuro de sus hijos.



“Hay tantas cosas que nos gustaría hacer. Planeamos comprar nuestra propia casa y ahorrar para el futuro de nuestros hijos”, señaló.

Otro ganador pensó que había obtenido solo un premio menor

La sorpresa no fue exclusiva de la familia de Queensland. Uno de los otros ganadores, residente de Baxter, en la península de Mornington, Victoria, creyó inicialmente que había ganado apenas $1,100 dólares estadounidenses.



Cuando recibió una llamada de la lotería, se mostró confundido porque desconocía que también formaba parte del grupo de ganadores del premio mayor.



“¡Ganó más de lo que pensaba!”, reconoció al enterarse de que recibiría más de 1.6 millones de dólares australianos, es decir 1.13 dólares estadounidenses.



El hombre aseguró que el dinero beneficiará a varias personas de su entorno y que, antes de tomar decisiones importantes, necesita tiempo para procesar la noticia.

La tienda celebra su primer gran ganador

El establecimiento donde se vendió uno de los boletos premiados también celebró el acontecimiento.

Darrell Dhnaram, propietario de la tienda IGA de Loganholme, explicó que se trata del primer boleto ganador de primera categoría vendido desde la apertura del negocio.



El comerciante destacó que para todo el equipo resulta emocionante saber que uno de sus clientes obtuvo un premio capaz de transformar su vida y la de su familia.



La victoria forma parte de un sorteo que dejó cuatro ganadores de primera división y demuestra cómo una simple revisión de Facebook terminó convirtiéndose en el inicio de una nueva etapa financiera para una familia australiana.

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