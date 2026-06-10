SNAP: Lo que debes saber de las nuevas restricciones para compras de alimentos

El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), que ayuda a millones de estadounidenses de bajos ingresos a adquirir alimentos, enfrenta una nueva etapa de cambios. Durante los próximos dos años, varios estados implementarán restricciones para impedir que los beneficiarios utilicen sus apoyos en la compra de refrescos, bebidas energéticas y ciertos dulces.

La medida forma parte de una estrategia que busca orientar el gasto del programa hacia opciones consideradas más saludables.

En los últimos meses, distintos estados han recibido autorización para modificar las reglas sobre el uso de los beneficios alimentarios.

Estados con nuevas restricciones al SNAP

Arkansas

Colorado

Missouri

Montana

Ohio

Dakota del Norte

Carolina del Sur

Virginia

Además, Kansas, Nevada y Wyoming pondrán en marcha medidas similares en los próximos dos años.

De acuerdo con las previsiones, para 2028 casi la mitad de los estados del país contarán con restricciones para la compra de bebidas azucaradas o determinados dulces mediante SNAP.

Ohio iniciará cambios en octubre

En Ohio, las nuevas disposiciones entrarán en vigor el próximo 1 de octubre y permanecerán vigentes durante dos años.

Matt Damschroder, director del Departamento de Empleo y Servicios Familiares de Ohio (ODJFS), afirmó que la autorización otorgada por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) representa un paso para mejorar los resultados de salud de quienes reciben asistencia alimentaria.

Según explicó, la iniciativa surgió tras un trabajo conjunto con especialistas en nutrición, salud pública y acceso a los alimentos.

También habrá nuevas reglas para los comercios

Los cambios no solo alcanzarán a los beneficiarios del programa. El USDA anunció que los establecimientos autorizados para aceptar SNAP deberán ampliar la oferta de alimentos nutritivos disponibles para los consumidores.

A partir del otoño, los comercios tendrán que ofrecer al menos siete tipos de productos dentro de cuatro categorías:

Proteínas

Cereales

Lácteos

Frutas y verduras

La secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, señaló que los comercios autorizados por SNAP reciben más de $90 mil millones de dólares al año provenientes de fondos públicos, por lo que la agencia busca garantizar que esos recursos estén vinculados a la venta de alimentos.

¿Qué es SNAP?

SNAP, anteriormente conocido como Programa de Cupones para Alimentos, entrega una prestación mensual a través de una tarjeta de débito para que personas y familias de bajos ingresos puedan comprar alimentos.

El programa ya contempla restricciones para productos como alcohol y tabaco y actualmente beneficia a aproximadamente uno de cada ocho estadounidenses.

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