Beneficios de CalFresh en mayo: ¿Cuándo se enviarán los pagos a las tarjetas de EBT?

Más de 5 millones de californianos reciben pagos provenientes del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) cada mes, los cuales son destinados a familias de bajos ingresos o recursos para la compra de alimentos de la canasta básica.

SNAP es un programa de beneficio social financiado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) con el propósito de garantizar seguridad alimentaria entre los hogares más vulnerables del país; esta ayuda económica se distribuye mes a mes en todos los estados.

En la mayoría de las entidades, el beneficio se le conoce como SNAP, pero en California se le denomina CalFresh, el cual es administrado por el Departamento de Servicios Sociales del Estado Dorado (CDSS).

En este caso, los beneficiarios de CalFresh tienen fechas exactas para recibir el beneficio, que es entre el primero y décimo día del mes; sin embargo, los días en los que se recibe el dinero se determinan por el último dígito del número de caso del solicitante.

El pago se envía a una tarjeta electrónica de beneficios EBT, que se puede usar como débito para la compra de los alimentos básicos en supermercados, cadenas minoristas o mercados agrícolas autorizados por el programa. Los montos se determinan por la cantidad de personas que habitan el hogar:

1 miembro: $298

2 miembros: $546

3 miembros: $785

4 miembros: $994

5 miembros: $1,183

6 miembros: $1,421

7 miembros: $1,571

8 miembros: $1,789

Cada miembro adicional: +$218

Para acceder a los beneficios de SNAP, los hogares deben cumplir con ciertos requerimientos, entre ellos estar por debajo del umbral de pobreza federal; además, a partir de este 1 de junio se les exigirá a los destinatarios entre 18 y 64 años cumplir con los requisitos de trabajo o capacitaciones laborales de al menos 80 horas mensuales.

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