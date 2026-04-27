Beneficios de SNAP en California: ¿Cuándo se enviarán los pagos en el mes de mayo?
El Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria está financiado por el Departamento de Agricultura con el propósito de garantizar seguridad alimentaria
Se calcula que más de 40 millones de personas en Estados Unidos se benefician mensualmente de los pagos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) dirigidos especialmente a familias de bajos ingresos o recursos que requieren de ayudas económicas para la compra de alimentos básicos.
En cada estado, el dinero se distribuye de distintas maneras; en el caso de California, se le conoce como Programa CalFresh y cuenta con días asignados para obtenerlo, el cual se envía a una tarjeta de Transferencia Electrónica de Beneficios (EBT) con la que se puede comprar alimentos en cadenas minoristas, supermercados y mercados agrícolas autorizados.
En California, los cupones de SNAP se envían entre el día 1 y 10 de cada mes, y la fecha exacta para cada beneficiario dependerá de su último dígito del número de caso. En cuanto a los montos, estos dependerán de la cantidad de integrantes en el hogar:
- 1 miembro: $298
- 2 miembros: $546
- 3 miembros: $785
- 4 miembros: $994
- 5 miembros: $1,183
- 6 miembros: $1,421
- 7 miembros: $1,571
- 8 miembros: $1,789
- Cada miembro adicional: +$218
SNAP está financiado por el Departamento de Agricultura (USDA) con el propósito de garantizar seguridad alimentaria, sobre todo para los hogares con niños menores de edad.
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