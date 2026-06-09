Monedas antiguas podrían valer hasta $24,000 dólares: revisa tus ahorros y cajones

Las monedas antiguas pueden convertirse en piezas altamente cotizadas dentro del mercado numismático, especialmente cuando combinan rareza, buen estado de conservación y una fuerte demanda entre coleccionistas.

Algunas monedas estadounidenses acuñadas en la década de 1960 han alcanzado precios de miles de dólares en subastas, muy por encima de su valor nominal.

Uno de los casos más destacados es el de la moneda Washington de 25 centavos de 1963-D. Aunque la Casa de la Moneda de Denver produjo más de 135 millones de ejemplares, encontrar una pieza sin circular resulta complicado debido a que gran parte de la emisión entró en circulación. De acuerdo con especialistas citados por Bullion Shark, pocos coleccionistas conservaron rollos completos de esta acuñación por tratarse de una tirada elevada.

Moneda Washington Quarter de 1963-D

La escasez de ejemplares en estado impecable ha impulsado su valor en el mercado. Una moneda Washington Quarter de 1963-D sin circular puede superar los $16,000 dólares en una subasta. Incluso, en 2022 se reportó la venta de una de estas piezas por $24,000 dólares.

Las monedas de 25 centavos acuñadas entre 1960 y 1964 también destacan por su contenido de plata, lo que les otorga un valor intrínseco superior al nominal. En muchos casos pueden venderse por $10 dólares o más simplemente por el metal que contienen.

Las rarezas de las monedas

Otro ejemplar que ha despertado el interés de los coleccionistas es la moneda Washington Quarter Tipo 2 de 1965 en condición BU (Brilliant Uncirculated). Aunque en junio de ese año dejó de utilizarse plata en las monedas de 10 y 25 centavos, algunas piezas de 1965 se consideran escasas. Según registros de ventas, una de estas monedas alcanzó un precio de $12, 650 dólares en 2005.

Las monedas de 25 centavos anteriores a los diseños modernos también mantienen una fuerte demanda.

Antes de la serie de los 50 estados iniciada en 1999 y de los actuales diseños dedicados a mujeres influyentes de Estados Unidos, estas monedas mostraban un águila en el reverso. Su antigüedad y contenido de plata han incrementado su atractivo para los coleccionistas.

Moneda de 25 centavos vendida en miles de dólares

Entre las piezas más valiosas figura también una moneda de 25 centavos de 1962 acuñada en Denver, que fue vendida por $18, 400 dólares en 2012.

Los centavos antiguos tampoco pasan desapercibidos. Un centavo de 1960 sin marca de ceca puede alcanzar desde unos cuantos dólares hasta miles, dependiendo de sus características y estado de conservación. Un ejemplar con fecha grande, sin sede de acuñación y con grabado profundo de Abraham Lincoln fue valuado en $2, 600 dólares. Las monedas de prueba suelen alcanzar precios más altos debido a sus producciones limitadas.

El valor de las monedas antiguas

Las monedas de medio dólar también representan una oportunidad para quienes conservan piezas antiguas. Los medios dólares Ben Franklin de 1960 fueron fabricados con plata auténtica y contienen aproximadamente 0.3617 onzas de este metal. Con los precios actuales de la plata, una de estas monedas puede valer entre $11 y $12 dólares únicamente por su contenido metálico.

No obstante, los ejemplares en condiciones sobresalientes pueden incrementar considerablemente su precio. De acuerdo con registros especializados, una moneda Ben Franklin de medio dólar de 1960 en perfecto estado puede venderse por $300 dólares o más.

Para los expertos en numismática, factores como la conservación, la rareza y la demanda continúan siendo determinantes para establecer el valor de una moneda. Por ello, revisar monedas guardadas en alcancías, cajones o colecciones familiares podría revelar piezas mucho más valiosas de lo que aparentan.

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