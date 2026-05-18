El centavo que vale más de $100,000 en el mercado de subastas: ¿cómo identificarlo?

En el proceso de fabricación de una moneda para circulación pueden llegar a producirse miles de ejemplares; sin embargo, no todas esas piezas logran llamar la atención de los coleccionistas, sino que muy pocas adquieren un valor único y especial para el mercado de subasta.

Esas monedas especiales pueden incluso estar al final de un cajón, en el frasco de propina o en el monedero pasando desapercibidas, aunque pueden venderse por miles de dólares, como por ejemplo el centavo Lincoln Wheat.

¿Qué tiene de especial esta pieza? Esta moneda se produjo en 1943, justamente durante la Segunda Guerra Mundial. Una de las características que observan los numismáticos a la hora de evaluar una moneda es su antigüedad, como en el caso de Lincoln Wheat, pero la particularidad de este centavo va más allá.

Durante su tiempo de producción, se hicieron ajustes en los metales que se usaban para su acuñación; como en aquella época era necesario el cobre para la fabricación de municiones para la guerra, la Casa de la Moneda de Estados Unidos decidió cambiar la realización de los centavos de cobre a acero recubierto de zinc.

No obstante, algunos antiguos discos usados para la producción de las piezas quedaron atascados en la máquina y continuaron acuñando monedas de cobre, por lo que estas piezas con el pasar de los años se volvieron valiosas por ese error. Se calcula que no hay más que 20 ejemplares, y según la casa de subastas Heritage Auctions, en el 2021 se vendió uno de los ejemplares por $840,000.

¿Cómo identificar un centavo Lincoln Wheat valioso?

Lo primero que hay que tener muy en cuenta es que no todas las monedas fabricadas en ese año con ese diseño son valiosas, sino que hubo una particularidad en algunas de las piezas y la forma en la que se puede identificar es:

Fijarse en la fecha de acuñación : Esto es importante porque se han comprobado falsificaciones; en este caso, la moneda se distingue porque el número 3 tiene una especie de cola larga.

: Esto es importante porque se han comprobado falsificaciones; en este caso, la moneda se distingue porque el número 3 tiene una especie de cola larga. El color: el centavo debe ser de color marrón o cobre.

el centavo debe ser de color marrón o cobre. El peso de moneda: una auténtica pieza puede pesar unos 3,11 g.

una auténtica pieza puede pesar unos 3,11 g. Probarlo con un imán: Para diferenciarlas de los otros ejemplares, las monedas de bronce no deben adherirse a un imán.

Para diferenciarlas de los otros ejemplares, las monedas de bronce no deben adherirse a un imán. Verifícala con un experto: Antes de comprar alguna pieza valiosa o pensar en venderla, lo mejor es verificar que sea auténtica con un experto.

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